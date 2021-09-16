Ани Лорак на вечеринке в Москве обнималась с Киркоровым, ей напомнили о скандале

Ани Лорак обнимается с Киркоровым

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая уже давно живет и выступает в России, засветилась на вечеринке Fashion people awards 2021 в Москве в обнимку с российским исполнителем Филиппом Киркоровым.

"Fashion певица". Приятно получать такие знаки внимания и признания", – написала Лорак у себя в Instagram.

"Вечер с моей фэшн-дивой Ани Лорак на вечере Fashion people awards 2021. В копилке 2 награды. У меня еще много нарядов, чтобы удивлять вас!" – прокомментировал Киркоров.

Стоит отметить, что одну из наград певец получил за дуэт с украинской певицей Maruv.

Лорак и Киркоров опубликовали несколько снимков с вечеринки. На некоторых из них они обнимаются или держатся за руки.

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"Поздравляю! Самая шикарная, несравненная артистка", "Шикарная певица". "Какие красивые", "Успела фото отфотошопить?" – отреагировали подписчики.

Филипп Киркоров и политика Путина против Украины

Киркоров находится в списке людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, и он не может посещать Украину. 23 июня Минкультуры внесло Киркорова в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Ему запретили въезд в Украина на 3 года по подаче СБУ.

В СБУ прокомментировали, что запрет связан с высказываниям Киркорова, в поддержку захвата Крыма Россией, а также в том, что он поддерживает политику Путина против Украины.

Впрочем, уже 27 июня фамилия Киркорова исчезла из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В Минкультуры заявили, что исключили Киркорова из списка персон нон грата по представлению СБУ.

В августе Служба безопасности повторно запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову в Украину. Теперь он не сможет посещать Украину три года.

До этого Киркорову запретили въезд в Литву из-за угрозы национальной безопасности.