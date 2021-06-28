"Везде в Украине могут звучать мои песни": Киркоров радостно оценил исключение из черного списка

Филипп Киркоров / УНИАН

Скандальный российский эстрадный певец Филипп Киркоров отреагировал на исключение своего имени из списка Минкульта, которые угрожают национальной безопасности Украины, в котором находился трое суток. Он специально записал видеоролик для фанатов в соцсети Instagram.

"Выше права может быть лишь милость, выше справедливости – прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит! Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Какие чудеса она творит. Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живых концертов. Но этот призыв – луч надежды, первая соломинка, что возможны изменения, что нас слышат", – заявил он на камеру.

В комментарии к ролику Киркоров отметил, что весь переполнен чувством гордости и радости от того, что ему разрешен теперь въезд в Украину.

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Напомним, 22 июня Минкульт по просьбе СБУ внес Филиппа Киркорова в "черный список". Люди, которые находятся в таком перечне, не имеют права пересекать границу Украины.

Позже в спецслужбе объяснили, что Киркорова решили внести в "черный список", поскольку он незаконно въезжал в захваченный Россией Крым (использовал российские пункты пропуска) и давал пропагандистские концерты, во время которых высказывался в поддержку незаконной аннексии полуострова. В СБУ добавили, что певец называл Крым частью РФ.

Киркоров отреагировал на то, что его внесло в "черный список" украинское министерство. Артист назвал такое решение глупостью.