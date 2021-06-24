УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил

24 июня 2021, 16:49
Прослушать новость
Остановить

Продолжается эпопея с внесением Филиппа Киркорова СБУ в "черный список". Теперь украинские спецслужбисты вступили с ним в заочный диалог.

Киркоров
Филипп Киркоров / УНИАН

Российского эстрадного поп-певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за его поддержки российской оккупации Крыма. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на СБУ.

"Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска".

В СБУ говорят, Киркоров публично утверждал: "Крым - это мое любимое место в России". А также допустил ряд других пропагандистских высказываний.

Сам Киркоров оперативно опубликовал свой ответ СБУ

"Внесение в черный список народного артиста Украины уже звучит абсурдно, но в мире сейчас такого много. [...] Я даже должен сказать таким людям "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее [...] Если Киркоров становится угрозой говударству, то государство остается только пожалеть"- заявил Киркоров,

Реклама

Читайте такжеАлександр Ткаченко объяснил, почему не наказывают Киркорова и Лорак

Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.

Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток/певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.

С 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, актер Роман Курцын и актриса Евгения Лапова.

В апреле 2021 года в черный список добавили Брэндона Стоуна (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак).

СБУ Филипп Киркоров аннексия Крыма
Сейчас вы просматриваете новость «В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережитьМагнитная буря 24 июня 2021 положит начало новому шторму: как пережить "Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами Украину ждет засуха: метеорологи дали новый прогнозУкраину ждет засуха: метеорологи дали новый прогноз "Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании"Каких реформ вы еще хотите?" Украина резко обратилась к НАТО и объявила о требовании Как быть с "Минском"Как быть с "Минском"

Последние новости

17:19

КГГА вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

16:53

Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

16:49

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил Видео

16:45

Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт Видео

16:42

Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта Фото

Реклама
16:42

"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении Видео

16:30

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео

16:17

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью Видео

16:16

Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

16:07

Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу Видео

16:02

В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей Видео

15:59

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

15:47

"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма Видео

15:33

В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук Фото

15:22

Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси Видео

15:05

"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора Видео

14:50

Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

14:45

Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях Видео

14:30

"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

14:15

"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

Реклама
14:11

NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр Видео

13:56

"Большая стройка": плавкран "Захарий" возобновляет работу на Запорожских мостах

13:53

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

13:50

"Россия Украине – враг": Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой Видео

13:41

"Более агрессивный Путин": эксперт предупредил о неожиданном последствии встречи глав РФ и США Видео

13:35

Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом Видео

13:33

Новая игра про Чужих обзавелась свежим трейлером и датой релиза Видео

13:24

Злата Огневич объяснила, что делать на свидании, чтобы парень сбежал в ужасе

12:57

Легенда российского футбола опозорился в эфире из-за прохода сборной Украины на Евро-2020 Видео

12:54

"На голову выше сборной России": Михаил Боярский видит украинскую команду в полуфинале Евро-2020 Видео

12:44

Чего ждать от презентации Windows 11 и как её смотреть Видео

12:41

Водитель киевского трамвая упал в обморок во время движения: в кабине было +47 Видео

12:28

Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт Видео

12:09

Индийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию Видео

12:01

Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация Видео

12:00

Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Видео

11:38

"Автомагистраль-Юг" начала "Большую стройку" двух аварийных мостов на трассе Сумы-Полтава

11:33

Метинвест своим приоритетом считает снижение производственного травматизма

11:13

Дело кума Путина: к теще Медведчука и в офис ОПЗЖ пришли с обысками

11:08

Андрей Илларионов: Главный инициатор и мотиватор вступления Украины в НАТО – это Владимир Путин

Реклама
10:53

"Отбивался" огнетушителем и убегал: в задержании украинца в Варашаве участвовали восемь копов Видео

10:46

Найден мертвым пионер борьбы с компьютерными вирусами Джон Макафи: названа причина смерти

10:23

Новый клип Михаила Поплавского "Украинский борщ" - это общественно-политический проект актуально

10:23

ВОЗ решила, что пора проводить вакцинацию детей от коронавируса Видео

10:07

Как в кино: известны новые подробности об убийце и поджигателе из Белогородки Видео

09:36

К скандальному стоматологу из Ровного Инне Кравчук выстроилась очередь: имеет ли врач право работать

09:11

В Украину попал опасный индийский штамм COVID-19: какие новые ограничения введут в стране Видео

09:00

Украшения с крупными бриллиантами

08:45

Гороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Видео

08:23

Коронавирус в Украине 24 июня: выявили почти тысячу новых больных, 33 из них - дети

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять