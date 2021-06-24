В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил

Филипп Киркоров / УНИАН

Российского эстрадного поп-певца Филиппа Киркорова внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, из-за его поддержки российской оккупации Крыма. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на СБУ.

"Основаниями таких рекомендаций СБУ стали неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что оккупированный полуостров - это часть РФ. При этом он регулярно выступал в АР Крым, въезжая на полуостров вне украинских пунктов пропуска".

В СБУ говорят, Киркоров публично утверждал: "Крым - это мое любимое место в России". А также допустил ряд других пропагандистских высказываний.

Сам Киркоров оперативно опубликовал свой ответ СБУ

"Внесение в черный список народного артиста Украины уже звучит абсурдно, но в мире сейчас такого много. [...] Я даже должен сказать таким людям "спасибо", ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее [...] Если Киркоров становится угрозой говударству, то государство остается только пожалеть"- заявил Киркоров,

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Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.

Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток/певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.

С 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, актер Роман Курцын и актриса Евгения Лапова.

В апреле 2021 года в черный список добавили Брэндона Стоуна (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак).