Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину и внесли в черный список

Теперь "король российской эстрады" может забыть о гастролях в Украине.
Известного российского исполнителя Филиппа Киркорова, вслед за рэпером Моргенштерном, Служба безопасности Украины включила в список угрожающих национальной безопасности Украины.
Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, артист пополнил список 22 июня в соответствии со статьей 15 закона "О кинематографии", в связи с чем ему может быть отказано в праве пересечения украинской границы.
Следовательно певец может забыть о гастролях в Украине.
В министерстве уточнили, что решение о включении Киркорова в "черный список" артистов было принято на основании соответствующего обращения СБУ от 11 июня.
"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", – подчеркнули в министерстве.
Более конкретные причины такого решения не приводятся, однако по данным сайта Миротворец "король российской эстрады" въезжал в оккупированный Крым, нарушив украинскую границу.
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Новости шоу-бизнеса - о чем ранее сообщал Главред:
- Еще в августе 2015 года министерство культуры Украины обнародовало пресловутый черный список деятелей культуры, в первую очередь - из РФ, которые создают угрозу национальной безопасности.
- Лишь за январь 2021 года туда добавили российских артисток/певиц Алену Апину и Юлию Глебову, певицу Ольгу Кормухину; певцов Дениса Клявера и Марка Тишмана.
- С 11 февраля 2021 года в нем пребывают пять солистов вокального коллектива Хор Турецкого ‒ Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Константин Кабанов и Михаил Кузнецов, актер Роман Курцын и актриса Евгения Лапова.
- В апреле 2021 года в черный список добавили Брэндона Стоуна (настоящее имя ‒ Бесарион Шпетишвили), который сотрудничал со множеством представителей украинской эстрады (в том числе с Тиной Кароль и Ани Лорак).