Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину и внесли в черный список

Филипп Киркоров попал в черный список Минкульта / Instagram

Известного российского исполнителя Филиппа Киркорова, вслед за рэпером Моргенштерном, Служба безопасности Украины включила в список угрожающих национальной безопасности Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, артист пополнил список 22 июня в соответствии со статьей 15 закона "О кинематографии", в связи с чем ему может быть отказано в праве пересечения украинской границы.

Следовательно певец может забыть о гастролях в Украине.

В министерстве уточнили, что решение о включении Киркорова в "черный список" артистов было принято на основании соответствующего обращения СБУ от 11 июня.

"Процедура осуществляется автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено", – подчеркнули в министерстве.

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Более конкретные причины такого решения не приводятся, однако по данным сайта Миротворец "король российской эстрады" въезжал в оккупированный Крым, нарушив украинскую границу.

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