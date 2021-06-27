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Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

27 июня 2021, 18:35

В службе безопасности нахвали главную причину, по которой рекомендовали Минкульту исключить артиста из черного списка.

Филипп Киркоров
Киркорова убрали из черного списка / Instagram

Служба безопасности Украины просила исключить российского певца Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с судебными прецедентами. Спецслужба нуждается в дополнительной обработке его вопроса, сообщили в пресс-службе ведомства 27 июня.

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличии судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данному вопросу", - сообщили в СБУ.

Напомним, 22 июня Минкульт по просьбе СБУ внес Филиппа Киркорова в "черный список". Люди, которые находятся в таком перечне, не имеют права пересекать границу Украины.

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Позже в спецслужбе объяснили, что Киркорова решили внести в "черный список", поскольку он незаконно въезжал в захваченный Россией Крым (использовал российские пункты пропуска) и давал пропагандистские концерты, во время которых высказывался в поддержку незаконной аннексии полуострова. В СБУ добавили, что певец называл Крым частью РФ.

Киркоров отреагировал на то, что его внесло в "черный список" украинское министерство. Артист назвал такое решение глупостью.

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