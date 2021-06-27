Выяснилось, почему "короля поп музыки" Киркорова исключили из "черного списка"

В службе безопасности нахвали главную причину, по которой рекомендовали Минкульту исключить артиста из черного списка.
Служба безопасности Украины просила исключить российского певца Филиппа Киркорова из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в связи с судебными прецедентами. Спецслужба нуждается в дополнительной обработке его вопроса, сообщили в пресс-службе ведомства 27 июня.
"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличии судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины нуждается в дополнительной обработке данному вопросу", - сообщили в СБУ.
Напомним, 22 июня Минкульт по просьбе СБУ внес Филиппа Киркорова в "черный список". Люди, которые находятся в таком перечне, не имеют права пересекать границу Украины.
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Позже в спецслужбе объяснили, что Киркорова решили внести в "черный список", поскольку он незаконно въезжал в захваченный Россией Крым (использовал российские пункты пропуска) и давал пропагандистские концерты, во время которых высказывался в поддержку незаконной аннексии полуострова. В СБУ добавили, что певец называл Крым частью РФ.
Киркоров отреагировал на то, что его внесло в "черный список" украинское министерство. Артист назвал такое решение глупостью.