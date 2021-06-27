Поступила просьба: Киркоров исключен из "черного списка" Минкульта

За российского певца вступилась украинская спецслужба.
Российский певец Филипп Киркоров исключен из "черного списка" Министерства культуры и информационной политики.
Артиста по просьбе Службы безопасности Украины исключили из предварительного списка лиц, которые угрожают нацбезопасности страны, сообщили в Минкульте.
В ведомстве отметил, что вносят людей в "черный список", а также исключают из него по решению СБУ.
"...как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к МКИП не указывает", – отметили в ведомстве.
Автор: Екатерина Присяжнюк