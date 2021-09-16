Приходько затаила обиду на Ани Лорак из-за скандала с Меладзе: певица высказала все

Приходько была удивлена заявлением Лорак / Instagram

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что обиделась на проживающую в РФ украинскую певицу Ани Лорак после ее слов, что все подопечные российского продюсера Константина Меладзе, кроме нее одной, были согласны с ним сотрудничать на условиях, "лежащих в личной плоскости".

Как рассказала артистка, в эфире передачи ЖВЛ на канале "1+1", предложений интимного характера во время сотрудничества с российским продюсером ей не поступало.

"За мной Константин Меладзе не ухаживал. Не было никаких намеков с его стороны. Поэтому меня очень обидело, когда Каролина сказала, что все были согласны на его условия. Я не прихожу в коротких юбках, не крашусь, не закидываю ногу на ногу. Поэтому у мужчин не возникает желания что-то мне предложить", – высказалась артистка.

Скандал с "домогательствами"

Напомним, известная украинская певица Ани Лорак ранее заявила о том, что Константин Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим. Позже она сообщила, что "с любовью и уважением" относится к продюсеру. Артистка попросила поклонников оставить эту тему в покое.

Также мы писали, что известная украинская певица Оля Полякова утверждает, что продюсер и композитор Константин Меладзе тоже предлагал ей помочь с продвижением карьеры, но только взамен на интим.