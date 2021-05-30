Полуголая Maruv устроила жаркие танцы на концерте в России

Украинская певица Maruv, которая недавно выпустила клип с Филиппом Киркоровым, выступила на концерте в России.

Певица поехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить на Big Love Show, а фото с выступления она опубликовала в Instagram.

Для сцены она выбрала черный боди, шляпу и стрипы. Кроме того, она надела черный широкий пояс. На девушках из балета артистки была похожая одежда.

Анна Корсун лишь отметила в публикациях название концерта и лаконично написала: "О прошлой ночи. Мое выступление на Big Love Show".

Безусловно, поклонники певицы не смогли просто так оставить без внимания ее новые фото. Подписчики буквально засыпали аккаунт Maruv восторженными комментариями. Правда нашлись и те, кому наряд звезды совершенно не понравился.

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"Стильно, ярко, сочно, пластично, талантливо, музыкально и энергично и костюм просто шикардос ", "Так хочется уже нормальной одежды ну честно, неприятно смотреть".

Ранее Главред писал, что Maruv показала откровенные фото в стиле моделей Playboy