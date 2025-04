Старшая дочь Уиллиса и Мур до сих пор купается с сестрами и спит с матерью

Румер Уиллис приоткрыла занавес необычных домашних привычек.

Румер Уиллис сестры - старшая дочь Брюса Уиллиса рассказала про семью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rumerwillis

Кратко:

36-летняя Румер рассказала, что спит с Деми Мур в одной кровати

Ванную она также может принять вместе с сестрами

Американская актриса и певица Румер Уиллис - часть большой семьи. У нее четверо сестер, она поддерживает прекрасные отношения с матерью, актрисой Деми Мур, отцом, актером Брюсом Уиллисом, и его второй женой, моделью Эммой Хеминг. Кроме того Румер - мама двухлетней девочки по имени Луэтта.

Все женщины семьи Брюса Уиллиса не просто ладят между собой, но и бережно оберегают связи, которые их объединяют. Правда, со стороны может показаться, что эти узы уж чересчур тесные.

К примеру, в недавнем интервью для подкаста What in the Winkler! 36-летняя Румер призналась, что до сих пор спит с мамой в одной постели. Вероятно, это имеет эпизодический характер, но сама Румер, будучи также матерью, втайне надеется, что и Лу, когда вырастет, последует ее примеру.

"Честно говоря, я надеюсь, что Лу будет по-прежнему спать со мной в одной постели, когда будет в моем возрасте... Я сплю с Луэттой вместе и не оставляла ее на ночь с тех пор, как она родилась", - цитирует Румер издание Daily Mail.

Румер Уиллис с мамой, актрисой Деми Мур / instagram.com/rumerwillis

Также старшая дочь Брюса Уиллиса отметила, что и сегодня может принимать ванную со своими единоутробными сестрами - 34-летней Скаут и 30-летней Таллулой. "Мы до сих пор принимаем ванну все вместе, мои сестры и я. И это - именно такой дом, в котором я выросла. Люди могут подумать, что это безумие и странность, но я так не считаю", - поделилась Румер Уиллис.

Румер Уиллис (по центру) с единоутробными сестрами Таллулой (слева) и Скаут (справа) и дочерью Луэттой / instagram.com/rumerwillis

Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

