Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

Вкратце:
- София Ротару поздравила Украину с Днем Независимости
- Второе ее поздравление было адресовано близкому человеку
Украинская певица София Ротару сегодня празднует двойной праздник: в 1970 году в этот день появился на свет ее единственный сын Руслан, а 21 год спустя, после принятия Акта о независимости Украины, свой День рождения начала праздновать и наша страна.
В связи с этим Ротару, которая избегает частых появлений в социальных сетях, опубликовала сразу два поздравления. Первое она посвятила родной стране: в блоге Софии Михайловны в Instagram появилась красочная картинка-поздравление с Днем независимости.
Второе - поздравление с Днем Рождения Руслана Евдокминеко. Ему сегодня исполнилось 55 лет. София Ротару показала милое фото с именинником.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
