Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

Ротару раскрыла деталь, о которой мало кто знает.

https://stars.glavred.info/ne-tolko-den-nezavisimosti-sofiya-rotaru-zagovorila-o-vazhnom-10692272.html Ссылка скопирована

София Ротару новости - Ротару прервала молчание из-за Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Вкратце:

София Ротару поздравила Украину с Днем Независимости

Второе ее поздравление было адресовано близкому человеку

Украинская певица София Ротару сегодня празднует двойной праздник: в 1970 году в этот день появился на свет ее единственный сын Руслан, а 21 год спустя, после принятия Акта о независимости Украины, свой День рождения начала праздновать и наша страна.

В связи с этим Ротару, которая избегает частых появлений в социальных сетях, опубликовала сразу два поздравления. Первое она посвятила родной стране: в блоге Софии Михайловны в Instagram появилась красочная картинка-поздравление с Днем независимости.

видео дня

Второе - поздравление с Днем Рождения Руслана Евдокминеко. Ему сегодня исполнилось 55 лет. София Ротару показала милое фото с именинником.

София Ротару новости - Ротару прервала молчание из-за Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару новости - Ротару прервала молчание из-за Евдокименко / instagram.com/sofiarotaru.official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред раскрыл детали личной жизни Ирины Горовой - музыкального продюсера и бывшей жены Потапа. Она заговорила о замужестве в отношениях, в которых состоит уже пять лет.

Также украинская певица Руслана Лыжичко показала редкое фото с мамой. Женщины поразительно похожи друг на друга, что вызвало у поклонников немало удивления.

Читайте также:

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред