"Думала, будет другим": Каменских попала в больницу на пятый день голодовки

Анна Подгорная
8 января 2026, 22:03
Обессиленной Насте Каменских потребовалась медицинская помощь.
Настя Каменских
Настя Каменских новости - певица после голодовки попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Кратко:

  • Настя Каменских объявила голодовку на неделю
  • На средине "дистанции" артистка попала в больницу

Настя Каменских после побега из Украины осела в Испании, и стала вести свой блог на испанском и русском языках. Несколько дней назад певица объявила добровольную голодовку на семь дней - для очищения тела и единения с внутренним "я".

На пятый день голодания Каменских попала в больницу. Об этом она рассказала в социальных сетях - опубликовала фото из палаты с капельницей в руке.

видео дня

Настя не стала раскрывать причину госпитализации, но отметила, что это не связано с ее недельным голоданием. Впрочем, врачи настаивают на том, чтобы она прекратила опасную практику хоть на время лечения. "Думала, утро будет другим. Главное - всегда оставаться в хорошем настроении", - написала артистка и пообещала позже поделиться деталями своего состояния.

Настя Каменских
Настя Каменских новости - певица после голодовки попала в больницу / фото: instagram.com/kamenskux

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Наталья Могилевская покинула Украину вместе с детьми и мужем. Это первая поездка украинской певица за границу за время полномасштабной войны.

Также украинский стронгмен Василий Вирастюк впервые показал своего пятого сына от молодой жены - на днях Ярославу исполнился один год. Прежде Вирастюк скрывал наследника.

Читайте также:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

