Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.
На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.
"Была возможность поблагодарить американских коллег за то, что США были среди первых, кто присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей, а также за специальные слушания по похищению украинских детей Россией, которые состоялись в Сенате в начале декабря", – написала первая леди.
На кадрах супруга президента показалась с ярко-красным маникюром, который перестала делать после начала полномасштабной войны в Украине. Ранее Зеленская появлялась на публике с ногтями, покрытыми бесцветным лаком или же выбирала нейтральные оттенки.
Отметим, как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны. На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.
А также украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде. На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал видео, на котором показалась и 14-летняя София.
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
