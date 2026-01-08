Зеленская отказалась от прошлого имиджа и решилась на кардинальные перемены

Елена Зеленская решила поэкспериментировать.

https://stars.glavred.info/zelenskaya-otkazalas-ot-proshlogo-imidzha-i-reshilas-na-kardinalnye-peremeny-10730444.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская удивила своим видом / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Елена Зеленская побывала на важной встрече

Что она поменяла в своем образе

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Райли Барнсом.

На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала свежие снимки и показала, как она сейчас выглядит.

видео дня

"Была возможность поблагодарить американских коллег за то, что США были среди первых, кто присоединился к Международной коалиции за возвращение украинских детей, а также за специальные слушания по похищению украинских детей Россией, которые состоялись в Сенате в начале декабря", – написала первая леди.

На кадрах супруга президента показалась с ярко-красным маникюром, который перестала делать после начала полномасштабной войны в Украине. Ранее Зеленская появлялась на публике с ногтями, покрытыми бесцветным лаком или же выбирала нейтральные оттенки.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны. На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.

А также украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде. На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал видео, на котором показалась и 14-летняя София.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред