Укр
Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме

Элина Чигис
7 января 2026, 23:35
Кирилл Буданов поразил своим новым образом.
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов уже не носит форму / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Кирилл Буданов

Кратко:

  • Кирилл Буданов одел костюм
  • Где он побывал с официальным визитом

Новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны.

На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.

Политик подчеркнул, что встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Напомним, 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Буданова на пост главы Офиса президента. Издание Financial Times сообщало, что президент месяц уговаривал Кирилла на новую должность.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / фото: facebook.com, Кирилл Буданов

Отметим, ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины и носил военную форму.

Отметим, как сообщал Главред, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу отдыхает вместе с дочерью от брака с предательницей Украины Ани Лорак - Софией - в Таиланде. На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал видео, на котором показалась и 14-летняя София.

А также телеведущий Григорий Решетник защитил диссертацию о "Холостяке" и получил степень доктора философии, но в Сети отреагировали неоднозначно. О своем достижении ведущий рассказал в соцсети Threads.

О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

