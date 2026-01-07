Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме

Кирилл Буданов поразил своим новым образом.

Кирилл Буданов уже не носит форму / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Кирилл Буданов

Кирилл Буданов одел костюм

Где он побывал с официальным визитом

Новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны.

На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.

Политик подчеркнул, что встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.

Напомним, 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Буданова на пост главы Офиса президента. Издание Financial Times сообщало, что президент месяц уговаривал Кирилла на новую должность.

Кирилл Буданов / фото: facebook.com, Кирилл Буданов

Отметим, ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины и носил военную форму.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.

