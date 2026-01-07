Кирилл Буданов кардинально сменил имидж и впервые показался в костюме

Кратко:
- Кирилл Буданов одел костюм
- Где он побывал с официальным визитом
Новый руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов показался в строгом костюме и галстуке впервые за время полномасштабной войны.
На своей странице в соцсетях Буданов опубликовал соответствующее фото и сообщил, что находится в Париже.
Политик подчеркнул, что встретился с руководителем французской военной разведки генералом Жаком Лангладом де Монгро.
Напомним, 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил Буданова на пост главы Офиса президента. Издание Financial Times сообщало, что президент месяц уговаривал Кирилла на новую должность.
Отметим, ранее Буданов возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины и носил военную форму.
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
