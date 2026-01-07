Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

Григорий Решетник назвал тему диссертации.

Украинский телеведущий Григорий Решетник защитил диссертацию о "Холостяке" и получил степень доктора философии, но в Сети отреагировали неоднозначно.

О своем достижении ведущий рассказал в соцсети Threads.

"Признаться, до конца не понимаю иронии относительно моей диссертации, правда, вы имеете на то абсолютное право", - отреагировал Григорий на критику.

Решетник добавил, что рад из-за внимания к его труду.

"К тому же я благодарен вам, что наконец в тредс мы поднимаем тему науки, потому что она должна быть современной и актуальной", - добавил знаменитость.

Все же ведущий решил подробно описать свой образовательный и научный путь, который длился не один год.

"Да, я действительно закончил университет на отлично, потом поступил в аспирантуру, начал преподавать, уже лет восемь как писать научную работу и в прошлом году - наконец защитил диссертацию и получил научную степень доктора философии", - написал Решетник.

Кстати, темой исследования стало шоу "Холостяк", как феномен аудиовизуальной культуры.

"Тему исследования выбрал не мифическую, а близкую для меня, ведь 15 лет как причастен к созданию самого популярного реалити", - подытожил ведущий.

А вот украинцы по-разному отнеслись к диссертации Григория.

"Уважаемые культурологи и коллеги (я все еще аспирант, правда спец. С1, "Экономика и международные экономические отношения"), а кто будет защищаться по сериалу "Слепая"? Это тоже еще тот культурный феномен... ";

"Интересно на защите Гриша раздавал розы? ";

"Учишься 4 года в аспирантуре, готовишь статьи, участвуешь в конференциях, описываешь исследования. Решетник: написал диссертацию о том, как какой Тарасик по сценарию будет выбирать Ирочку или Настю", - отметили пользователи соцсети.

О персоне: Григорий Решетник Решетник Григорий Иванович - украинский телеведущий, актер, режиссер, диктор, шоумен, общественный деятель. Известный ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и "Невероятная правда о звездах". Женат на Кристине Решетник и имеют трех сыновей, пишет Википедия.

