Разорванные мышцы, инфекция: Шарлиз Терон серьезно пострадала на съемках

Из-за самоотдачи Терон на площадке ей придется делать операцию.

https://stars.glavred.info/razorvannye-myshcy-infekciya-sharliz-teron-serezno-postradala-na-semkah-10743044.html Ссылка скопирована

Шарлиз Терон сейчас - актриса рассказала о травмах на съемках / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте больше:

Что случилось с Шарлиз Терон

Что актриса думает о старении

Голливудская актриса Шарлиз Терон ценит естественный подход к работе, поэтому на съемках триллера "Вершина", который вскоре выйдет на экраны, снималась почти без дублеров. Недавно звезда призналась - это было нелегкой задачей, ведь на площадке она получила множество травм.

"У меня были разорваны межреберные мышцы, я подхватила инфекцию среднего уха от воды. Я была просто измотана. Помню, как однажды вечером я пошла в свой трейлер и подумала, что схожу с ума, потому что в ухе было так много воды. Я сильно потянула локоть — там есть большой нерв, который проходит через локоть, и он как бы выскочил — три года назад со мной произошло то же самое с другим локтем, поэтому я знала, что это такое, и понимала, что мне придется делать операцию", - рассказала Шарлиз в интервью для Another Magazine.

видео дня

При этом 50-летняя актриса отметила, что не планирует издеваться над своим телом до конца карьеры. Она не боится старости, но все же заботится о своем физическом здоровье. "Я не боюсь старения. Я просто хочу сохранить двигательную активность так долго, как это возможно. Я хочу чувствовать себя сильной так долго, как это возможно", - отмечает Шарлиз Терон.

Шарлиз Терон сейчас - актриса рассказала о травмах на съемках / ua.depositphotos.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что вдова Оззи Осборна задумала воскресить покойного музыканта. Таким образом Шэрон даст возможность рок-артисту выходить на сцену снова и снова даже после смерти.

Также бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой. Джим Кертис поделился с поклонниками настоящей, негламурной стороной жизни со звездой.

Читайте также:

О персоне: Шарлиз Терон Шарлиз Терон - американская актриса и фотомодель южноафриканского происхождения, продюсер. Стала известной в конце 1990-х годов благодаря ролям в фильмах "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997) и "Правила виноделов" (1999). В 2004 году получила "Оскар" за роль женщины - серийной убийцы в фильме "Монстр". Для съёмок фильма Терон набрала 14 килограммов, изуродовала лицо гримом, который сделал её неузнаваемой, и была вынуждена носить контактные линзы. "Оскар" помог ей в 2006 году войти в список самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде по версии журнала "The Hollywood Reporter". По размеру своих гонораров Терон занимала в 2006 году седьмое место после Холли Берри, Камерон Диаз, Дрю Бэрримор, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, и Николь Кидман. При этом Терон заработала по $10 млн за свои роли в фильмах "Северная страна" и "Эон Флакс".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред