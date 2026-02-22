Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

На душе Александры Кучеренко уже во всю расцветает весна.

Александра Кучеренко личная жизнь - ведущая дала редкий комментарий / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко уже почти год официально свободна

Звезда впервые после развода упомянула о новых чувствах

Весной украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров и модель и ведущая Александра Кучеренко объявили о разводе после шести лет брака. Теперь личная жизнь обоих находится под пристальным наблюдением поклонников.

Сейчас Дмитрий практически не появляется в информационном пространстве, зато Александра охотно общается с поклонниками. Романтические темы, правда, она прежде обходила стороной.

Теперь же Кучеренко в своем блоге в Instagram намекнула, что весна постепенно наступает не только на улице, но и в ее сердце. "Самое важное и самое дорогое, что есть в нашей жизни, - любовь и семья. И да, приход этой весны пробуждает во мне самые нежные чувства", - написала ведущая и опубликовала фото на фоне букетов с цветами и воздушных шаров в форме сердечек. При этом она отметила, что детали о личном она оставит при себе.

Александра Кучеренко личная жизнь - ведущая дала редкий комментарий / фото: instagram.com/aakucherenko

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

