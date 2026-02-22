Кучеренко впервые после развода намекнула на новые отношения: "Пробуждает во мне"

Вкратце:
- Александра Кучеренко уже почти год официально свободна
- Звезда впервые после развода упомянула о новых чувствах
Весной украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров и модель и ведущая Александра Кучеренко объявили о разводе после шести лет брака. Теперь личная жизнь обоих находится под пристальным наблюдением поклонников.
Сейчас Дмитрий практически не появляется в информационном пространстве, зато Александра охотно общается с поклонниками. Романтические темы, правда, она прежде обходила стороной.
Теперь же Кучеренко в своем блоге в Instagram намекнула, что весна постепенно наступает не только на улице, но и в ее сердце. "Самое важное и самое дорогое, что есть в нашей жизни, - любовь и семья. И да, приход этой весны пробуждает во мне самые нежные чувства", - написала ведущая и опубликовала фото на фоне букетов с цветами и воздушных шаров в форме сердечек. При этом она отметила, что детали о личном она оставит при себе.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Лилия Сандулеса вышла замуж в пятый раз. 67-летняя артистка около трех лет скрывала свой новый брак от общественности.
Также Мelovin сделал тревожное заявление после расставания с женихом-парамедиком. Украинский певец принял непростое решение относительной своей музыкальной карьеры.
Читайте также:
- У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно
- "Дома Вовы больше нет": Остапчук сообщила о прилете ночью
- "Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия
О персоне: Александра Кучеренко
Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред