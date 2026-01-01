Укр
"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

Элина Чигис
1 января 2026, 21:28
Настя Каменских решила общаться на русском языке.
Настя Каменских
Настя Каменских заговорила о будущем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Настя Каменских вышла на связь в соцсетях
  • Что она планирует делать

Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык.

На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.

"В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И, конечно, это не случайно. Эта история началась очень давно, еще в детстве я мечтала быть международной артисткой, петь и говорить с миром на разных языках", - сообщила Настя.

Настя Каменских
Настя Каменских / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

Также она "дала себе внутреннее разрешение попытаться прожить эту мечту по-настоящему".

"Я решила больше ничего не откладывать и не сомневаться. И самое главное – не бояться. NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем. Для всех, кто захочет идти дальше вместе со мной", - добавила артистка.

Настя Каменских
Настя Каменских / фото: instagram.com, Настя Каменских
Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.

А также Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Буратино из Белого домамнение

