"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

Кратко:
- Настя Каменских вышла на связь в соцсетях
- Что она планирует делать
Украинская известная певица Настя Каменских, которая после языкового скандала переехала жить за границу, перешла на русский язык.
На своей странице в соцсетях Каменских рассказала о своих планах.
"В последнее время в моем контенте стало больше испанского языка. И, конечно, это не случайно. Эта история началась очень давно, еще в детстве я мечтала быть международной артисткой, петь и говорить с миром на разных языках", - сообщила Настя.
Также она "дала себе внутреннее разрешение попытаться прожить эту мечту по-настоящему".
"Я решила больше ничего не откладывать и не сомневаться. И самое главное – не бояться. NK открывает новую страницу своей жизни. Без громких обещаний, просто с открытым сердцем. Для всех, кто захочет идти дальше вместе со мной", - добавила артистка.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, победителями благотворительного спецвыпуска "Танцы со звездами" стали ветеранка Руся Данилкина и хореограф Павел Симакин. Вчера, 31 декабря, стало известно, что пара стала фаворитами не только для судей, но и победила по результатам голосования.
А также Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление. Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.
Вас может заинтересовать:
- "Тяжело": какие баллы получили участники "Танцев" и какие эмоции у них остались
- Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом
- Попала на крупную сумму: экс-участница "Холостяка" раскрыла правду о шоу
О персоне: Настя Каменских
Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред