"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

Украинский известный певец Julik рассказал о ситуации, которая чуть не сорвала его выступление.
Как рассказал артист в интервью Главреду, он потерял голос во время выступления и сделал серьезные выводы.
"Да. И это самое страшное ощущение, которое может пережить артист. Потому что голос - это не просто звук. Это твое тело, твоя память, твой нерв. Когда голос исчезает, ты чувствуешь, как будто кто-то забрал ключ от двери, за которой сидит твоя подлинность. У меня был концерт, когда горло просто сорвалось: я открыл рот, а звука нет. И это не физический страх. Это момент, когда понимаешь: если сейчас не спою, может, кто-то потеряет шанс поверить. Потому что люди пришли не просто на музыку, они пришли на энергию", - отметил певец.
Также он подчеркнул, что голос для него очень важен.
"Тогда я осознал: голос - это не инструмент. Это продолжение тебя. И когда он исчезает, исчезает не звук - исчезает частичка твоего присутствия в этом мире", - добавил певец.
Кто такой Julik?
JULIK (Юлик) (настоящее имя - Гук Назарий Владимирович, род. 23 января 1990, Львов, Львовская область) - украинский шоумен, автор и композитор песен, саундпродюсер и ведущий ивентов.
Бывший участник коллектива "DZIDZIO".
В 2021 году стал звездным экспертом телепроекта Поют все на телеканале Украина, сообщает Википедия.
