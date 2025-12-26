"Вышла победительницей": Сеть гудит из-за слов Ирочки после вылета из Холостяка

Ирочка вышла на связь с поклонниками.

Ирочка благодарна опыту на "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Пономаренко

Вы узнаете:

Ирочка отреагировала на свой уход из "Холостяка"

Как она пережила поражение

Украинская модель и бывшая участница шоу "Холостяк", главным героем которого стал актер Тарас Цымбалюк, Ирочка прокомментировала свой "вылет" из проекта в финальном выпуске.

На своей странице в соцсетях девушка отметила, что это был болезненный опыт.

видео дня

"Конечно, это было больно. Есть вещи, о которых не хочется говорить. Этот проект сделал меня сильнее. Я еще больше поверила в себя и, глядя на себя с экрана, я себя уважаю. Только я знаю все те моменты за кадром, и они навсегда останутся в моем сердце", - написала Ирочка.

Ирочка о "Холостяке" / фото: скрин instagram.com, Ирина Пономаренко

Также модель похвалила команду "Холостяка", ведь, по ее словам, там работают харизматичные люди с "перчинкой".

"Благодаря проекту и команде я увидела себя со всех своих сторон и убедилась, насколько я сильная. Проект действительно раскрыл меня, раскрыл мои грани, привил мне новые увлечения. Оказывается, я обожаю экстрим, и черпаю оттуда вдохновение и энергию. А шляпка и позывной "Ира шляпа" - и благодаря этому все знали, что это именно я. Помню, как девушки пытались рассмотреть мое лицо, а я сидела в засаде. И как они разочаровались, что под шляпкой именно я, а не кикимора. Спасибо вам за эту возможность увидеть себя настоящую", - добавила девушка.

Ирочка / фото: instagram.com, Ирина Пономаренко

Поклонники Ирочки отреагировали на публикацию и написали ей множество комментариев с поддержкой.

"Ира, вы ушли, и я выключила этот проект. Не интересно даже, что дальше. Вы супер";

"История о том, как выйти победительницей, не победив";

"Ирина вы получили приз зрительских симпатий", - отметили поклонники.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, кума и подруга украинского известного певца Дзидзьо – певица Оля Цибульская – высказалась о слухах о том, что артист стал отцом. В комментарии Цибульская решила не раскрывать подробности личной жизни друга и отметила, что о таком нужно спрашивать у самого Дзидзьо.

А также певец Олег Винник, который сбежал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, недавно попал в новый скандал, призвав простить российских оккупантов.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

