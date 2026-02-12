Укр
Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

Анна Подгорная
12 февраля 2026, 00:00
54
У актера осталась жена и шестеро детей.
Умер Джеймс Ван Дер Бик
Умер Джеймс Ван Дер Бик - что известно о смерти звезды Бухты Доусона / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/vanderjames

Читайте больше:

  • Что известно о болезни Джеймса Ван Дер Бика
  • Что о нем после смерти рассказала его семья

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик скончался в возрасте 48 лет. Последние годы своей жизни звезда сериала "Бухта Доусона" боролся с онкологией.

В ноябре 2024 года Ван Дер Бик впервые заговорил о своем диагнозе публично. Он признался, что уже какое-то время борется с колоректальным раком (рак толстой кишки). В марте 2025 года Джеймс отметил, что чувствует себя лучше, и видит финишную черту в борьбе с болезнью. Которая, увы, оказалась сильнее.

видео дня

О смерти Джеймса Ван Дер Бика сообщила его жена Кимберли Брук на его странице в Instagram. "Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством. Есть многое, что можно рассказать о его желаниях, любви к человечеству и сакральности времени. Эти дни еще настанут. А пока мы просим уважать наше право на уединение, пока мы скорбим о нашем любящем муже, отце, сыне, брате и друге", - написала она.

После себя актер оставил вдову и шестерых детей, младшему из которых едва исполнилось четыре года.

Умер Джеймс Ван Дер Бик
Умер Джеймс Ван Дер Бик - что известно о смерти звезды Бухты Доусона / фото: instagram.com/vanderjames
Джеймс Ван Дер Бик с семьей
Джеймс Ван Дер Бик с женой, отцом и шестью детьми / фото: instagram.com/vanderjames

Что такое "Бухта Доусона"?

"Бухта Доусона" - американский сериал о подростковой жизни. Действие сериала разворачивается в вымышленном городе Кейпсайд (штат Массачусетс), расположенном на побережье, и сфокусирован на жизни четверых друзей, в самом начале сериала поступивших в 10 класс общеобразовательной школы, сообщает Википедия. Первая серия вышла в январе 1998 года. Сериал продержался шесть сезонов, до 2003 года.

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции

