"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

Олег Винник высказал свое недовольство.

Олег Винник высказался о своем скандале / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Олег Винник обратился к украинским журналистам

Как он прокомментировал последние новости о нем

Украинский певец Олег Винник, который сбежал жить за границу в начале полномасштабной войны в Украине, недавно попал в новый скандал, призвав простить российских оккупантов.

На своей странице в соцсетях беглец завил, что хотел поздравить всех с Рождеством, но вынужден прокомментировать скандал.

"Дорогие и так называемые уважаемые СМИ. И те люди, которые верят всей этой желтой прессе. В каждом своем заголовке вы пишете: "Скандальный певец Олег Винник". Так скажите мне прямо: в каких скандалах я когда-либо был замешан, кроме тех, которые вы сами придумали, чтобы создать очередную сенсацию?" – сказал Винник.

Олег Винник о своем скандале / фото: скрин instagram.com, Олег Винник

Также он обвинил журналистов в скандальности и неумении проверять "факты и нести ответственность за собственные слова".

"У вас нет ничего святого. Вы исказили свою профессию полной безнаказанностью и отсутствием совести. Воспринимать вас как профессионалов – невозможно. Прислушаться к тому маразму, который вы несете в массы, – тем более", – добавил артист.

Олег Винник / фото: instagram.com, Олег Винник

Также он пригрозил СМИ "судным днем".

Олег Винник / инфографика: Главред

О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

