"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

Элина Чигис
25 декабря 2025, 12:03
Мария-Барбара столкнулась с неприятностями.
Кузьма Скрябин
Дочь Скрябина проходит лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кузьма Скрябин

  • Мария-Барбара показала свой диагноз
  • Девушка находится на больничном

Дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет.

На своей странице в соцсетях девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.

Мария-Барбара имеет инфекционное воспаление лимфатических узлов – острый лимфаденит. Также она страдает от насморка, болезни слуховой трубы и смещения носовой перегородки.

"Полный набор. Умею выходить из больничного в больничный", - написала дочь певца.

Болезнь Марии-Барбары
Болезнь Марии-Барбары / фото: скрин instagram.com, Мария-Барбара Кузьменко

Отметим, Мария-Барбара родилась в 1997 году, и она единственная дочь Скрябина. Кузьма и Светлана Бабийчук поженились в 1994 году.

Мария-Барбара
Мария-Барбара / фото: instagram.com, Мария-Барбара Кузьменко

В декабре 2019 года девушка вышла замуж, а познакомилась она со своим мужем в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Мария-Барбара работает врачом-дерматологом.

О персоне: Кузьма Скрябин

Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

