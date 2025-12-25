"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

Мария-Барбара столкнулась с неприятностями.

https://stars.glavred.info/polnyy-nabor-doch-skryabina-rassekretila-svoy-diagnoz-10727006.html Ссылка скопирована

Дочь Скрябина проходит лечение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кузьма Скрябин

Кратко:

Мария-Барбара показала свой диагноз

Девушка находится на больничном

Дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет.

На своей странице в соцсетях девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.

видео дня

Мария-Барбара имеет инфекционное воспаление лимфатических узлов – острый лимфаденит. Также она страдает от насморка, болезни слуховой трубы и смещения носовой перегородки.

"Полный набор. Умею выходить из больничного в больничный", - написала дочь певца.

Болезнь Марии-Барбары / фото: скрин instagram.com, Мария-Барбара Кузьменко

Отметим, Мария-Барбара родилась в 1997 году, и она единственная дочь Скрябина. Кузьма и Светлана Бабийчук поженились в 1994 году.

Мария-Барбара / фото: instagram.com, Мария-Барбара Кузьменко

В декабре 2019 года девушка вышла замуж, а познакомилась она со своим мужем в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Мария-Барбара работает врачом-дерматологом.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, ветеран и главный герой шоу "Холостяк-13" Александр Терен состоит в отношениях с предпринимательницей Екатериной Смачило, которая старше него на четыре года.

А также ведущий Слава Демин поделился с подписчиками, что ночью российский Shahed попал в дом по соседству с его. На своей странице в соцсетях ведущий отметил, что впервые взрыв случился так близко к нему.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кузьма Скрябин Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред