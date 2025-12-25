"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

Кратко:
- Мария-Барбара показала свой диагноз
- Девушка находится на больничном
Дочь покойного украинского певца Кузьмы Скрябина Мария-Барбара показала, чем она болеет.
На своей странице в соцсетях девушка опубликовала больничную справку, в которой можно увидеть несколько диагнозов.
Мария-Барбара имеет инфекционное воспаление лимфатических узлов – острый лимфаденит. Также она страдает от насморка, болезни слуховой трубы и смещения носовой перегородки.
"Полный набор. Умею выходить из больничного в больничный", - написала дочь певца.
Отметим, Мария-Барбара родилась в 1997 году, и она единственная дочь Скрябина. Кузьма и Светлана Бабийчук поженились в 1994 году.
В декабре 2019 года девушка вышла замуж, а познакомилась она со своим мужем в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца. Мария-Барбара работает врачом-дерматологом.
О персоне: Кузьма Скрябин
Андрей Кузьменко – украинский певец, композитор, поэт, писатель, телеведущий, продюсер, актер. Лидер группы "Скрябин". Герой Украины (2020, посмертно), кавалер Ордена "За заслуги" I ст. (2015, посмертно). Заслуженный артист Автономной Республики Крым (2008).
