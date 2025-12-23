"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

Слава Демин призвал поклонников думать о безопасности.

Слава Демин обратился к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Слава Демин

Кратко:

Слава Демин рассказал об атаке на Киев

У ведущего погибла соседка

Украинский известный ведущий Слава Демин поделился с подписчиками, что ночью российский Shahed попал в дом по соседству с его.

На своей странице в соцсетях ведущий отметил, что впервые взрыв случился так близко к нему.

"Шахед" влетел в дом в 200 метрах от моего. Так близко за эти почти четыре года еще не было... Погибла соседка", - рассказал Слава.

Слава Демин об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Слава Демин

Также ведущий показал последствия удара и призвал всех беречь себя.

Слава Демин об атаке на Киев / фото: скрин instagram.com, Слава Демин

Напомним, в ночь на 23 декабря страна-террорист Россия совершила массированный удар по Украине, использовав 38 ракет и 635 дронов.

О персоне: Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

