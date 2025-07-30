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"Ломает психику": Катя Остапчук раскрыла странную деталь личной жизни Славы Демина

Анна Подгорная
30 июля 2025, 16:26
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Жена Остапчука рассказала, что к ней за помощью обращалась девушка, с которой общался ведущий.
Катя Остапчук, Слава Демин
Слава Демин личная жизнь - Катя Остапчук рассказала об его интересах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa, instagram.com/slavademin_official

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Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин сегодня совершил неприятное открытие: он выяснил, что шоумен Владимир Остапчук заблокировал его в социальных сетях. Демина это решение удивило, в связи с чем он передал жене Владимира привет в Instagram-сторис.

Остапчук "привет" от Демина получила и даже прокомментировала. Она рассказала в своем Telegram-канале, что ее муж заблокировал Славу после того, как тот около года назад выпустил о них нелестный репортаж. Тогда, отмечает Катя, она даже писала Демину в личные сообщения, но общий язык они найти так и не смогли.

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"Мне странно, когда мужчина так себя ведет. Как базарная баба. Еще и публично выкладывает, что его заблокировали, передавая привет девушке, которая к этому никакого отношения не имеет", - написала Остапчук.

Слава Демин
Слава Демин передал привет Кате Остапчук / instagram.com/slavademin_official
Ответ Кати Остапчук
Ответ Кати Остапчук оказался многословным / Telegram-канал Екатерины Остапчук
Ответ Кати Остапчук
Ответ Кати Остапчук оказался многословным / Telegram-канал Екатерины Остапчук

Также Катя Остапчук опубликовала фрагмент личной переписки со Славой Деминым, в которой, среди прочего, она раскрыла детали личной жизни ведущего. Жена Владимира Остапчука утверждает, что к ней за помощью обращалась 17-летняя девушка: просила совета об отношениях со старшими мужчинами (у Владимира и Екатерины 15-летняя разница в возрасте - прим. редактора), подразумевая личное общение со Славой Деминым.

"Расскажите кто-нибудь Славе, что это не ок — в 40 лет ходить на свидания с несовершеннолетними девушками, а потом еще и не отвечать им на сообщения. Это ломает психику. Потом бедная девушка пишет мне и спрашивает совета, потому что я тоже в отношениях с большой разницей в возрасте, но эти отношения я начала в 22, будучи совершеннолетней. Самое смешное, что публично он высмеивал нашу с Вовой разницу в возрасте, а потом начал бегать за детьми", - пишет Екатерина Остапчук.

Переписка Остапчук и Демина
Переписка Остапчук и Демина / коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Екатерины Остапчук
Комментарий Кати Остапчук
Комментарий Кати Остапчук / Telegram-канал Екатерины Остапчук

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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Наталка Денисенко впервые подтвердила развод публично. О расставании с Андреем Фединчиком стало известно еще в мае, однако оба партнера предпочитали не комментировать это.

Также украинский шоумен Андрей Бедняков признался, помирился ли с женой после развода. Он рассказал, как налаживает общение с женой и детьми, которые вернулись из США.

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О персоне: Слава Демин

Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили.

Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына.

Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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