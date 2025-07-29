Андрей Бедняков признался, помирился ли с женой после развода

Бедняков дал редкий комментарий о Насте Короткой.

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Андрей Бедняков развод - шоумен рассказал об отношениях с Настей Короткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/biedniakov

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Как шоумен общается с детьми

Украинские артисты Андрей Бедняков и Настя Короткая осенью 2024 года приняли решение развестись. Они были вместе 16 лет.

Недавно актриса вместе с детьми, 9-летней Ксенией и двухлетним Остапом, вернулась в Украину - они выезжали в США из-за полномасштабной войны. Теперь у шоумена есть возможность проводить с семьей больше времени, и принимать активное участие в их жизни. "Они сейчас здесь, они вернулись, и мы видимся. Думаю, что да (вернулись навсегда - прим. редактора). Им страшно в последние дни, потому что у нас очень громко. Посмотрим, что будет дальше", - рассказал Андрей Бедняков в комментарии для шоу "Ранок у великому місті".

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Он также подчеркнул, что теплые отношения он имеет не только с детьми, но и с бывшей женой. "Для примирения мы должны были бы поссориться, а мы не делали этого. Мы в хороших, добрых отношениях", - заявил он о Насте Короткой.

Андрей Бедняков развод - шоумен рассказал об отношениях с Настей Короткой / facebook.com/ranok.ictv.ua

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Также стало известно, что Геннадий Попенко, украинский ветеран и популярный шоумен, занял новую должность. Почти три года он служил в ВСУ, но был списан в запас из-за травмы. Однако помогать украинской армии не бросил.

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О персоне: Андрей Бедняков Андрей Бедняков - украинский актёр и телеведущий, наиболее известный как ведущий программы о путешествиях "Орёл и решка" и вокального шоу талантов "X-Фактор". С начала военного вторжения России в Украину, встал на сторону Украины и активно поддерживал ее социальных сетях. Беднякову запрещён въезд на территорию России сроком на 50 лет.

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