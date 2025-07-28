Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Кратко:
- Тина Кароль покрасила волосы
- Как отреагировали поклонники
Украинская известная певица Тина Кароль решила поэкспериментировать и показалась с новым оттенком волос.
На своей личной странице в Facebook артистка опубликовала фото, на котором позировала без макияжа и с новой прической.
Поклонники оставили множество комментариев, в которых высказали восторг от свежего вида Тины, а также подчеркнули, что она буквально не похожа на себя.
"Как 14-летняя девочка. Красиво выглядите"
"Это не Тина"
"Не похожа на себя вообще", - отметили фанаты.
Напомним, артистка не прекращает удивлять улучшениями фигуры, поскольку ведет активный образ жизни, долгое время занимается йогой и следит за своим питанием. Сейчас она весит приблизительно 52 килограмма.
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Тина Кароль - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.
А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.
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О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
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