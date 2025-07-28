Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Тина Кароль удивила своими изменениями.

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Тина Кароль - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

Тина Кароль покрасила волосы

Как отреагировали поклонники

Украинская известная певица Тина Кароль решила поэкспериментировать и показалась с новым оттенком волос.

На своей личной странице в Facebook артистка опубликовала фото, на котором позировала без макияжа и с новой прической.

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Поклонники оставили множество комментариев, в которых высказали восторг от свежего вида Тины, а также подчеркнули, что она буквально не похожа на себя.

"Как 14-летняя девочка. Красиво выглядите"

"Это не Тина"

"Не похожа на себя вообще", - отметили фанаты.

Комментарии к публикации Тины Кароль / фото: скрин facebook.com, Тина Кароль

Напомним, артистка не прекращает удивлять улучшениями фигуры, поскольку ведет активный образ жизни, долгое время занимается йогой и следит за своим питанием. Сейчас она весит приблизительно 52 килограмма.

Тина Кароль / инфографика: Главред

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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