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Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Элина Чигис
28 июля 2025, 20:38
297
Тина Кароль удивила своими изменениями.
Тина Кароль
Тина Кароль - как выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль

Кратко:

  • Тина Кароль покрасила волосы
  • Как отреагировали поклонники

Украинская известная певица Тина Кароль решила поэкспериментировать и показалась с новым оттенком волос.

На своей личной странице в Facebook артистка опубликовала фото, на котором позировала без макияжа и с новой прической.

видео дня

Поклонники оставили множество комментариев, в которых высказали восторг от свежего вида Тины, а также подчеркнули, что она буквально не похожа на себя.

"Как 14-летняя девочка. Красиво выглядите"

"Это не Тина"

"Не похожа на себя вообще", - отметили фанаты.

Комментарии к публикации Тины Кароль
Комментарии к публикации Тины Кароль / фото: скрин facebook.com, Тина Кароль

Напомним, артистка не прекращает удивлять улучшениями фигуры, поскольку ведет активный образ жизни, долгое время занимается йогой и следит за своим питанием. Сейчас она весит приблизительно 52 килограмма.

Кароль, инфографика, рос
Тина Кароль / инфографика: Главред

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Тина Кароль - последние новости по теме

Напомним, ранее Главред сообщал, что Тина Кароль приобрела квартиру на Ивано-Франковщине для семьи 9-летнего Егора, который вел дневник, находясь с родными в оккупированном и разрушенном Мариуполе.

А также Тина Кароль в день своей свадьбы и венчания с мужем и продюсером Евгением Огиром (трагически рано умершим) показала на своей странице в Instagram трогательный кадр из семейного архива.

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О персоне: Тина Кароль

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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