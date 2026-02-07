Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на Нацотборе

Вы узнаете:
- О чем песня Mr. Vel
- Как прошло выступление певца в финале Нацотбора
Украинский певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь. Как это было — расскажет Главред.
Для заявки на Евровидение Mr. Vel выбрал мощный англоязычный трек "Do or Done" со стильным вокалом и выразительным инструменталом. Как признался певец, главный мотив песни "You do or they do you" ("Либо ты их, либо они тебя") вдохновлен борьбой как с собственными сомнениями, так и с давлением внешних обстоятельств в момент, когда привычная мораль размывается и начинают диктоваться чужие правила.
Mr. Vel не только поразил идеальным вокалом, заработанным на оперной сцене, но и показал стильный номер в красных тонах с помощью танцоров. Фишкой песни стал момент, когда все прожекторы ярко осветили певца, символизируя его победу.
"Текст песни пронизан борьбой между его личной волей и внешними силами, навязывающими свои правила, свои конфликты, свои страхи и свой контроль. В то же время Герой осознает историческое бремя прошлых поколений и чувствует, как это бремя с древности и по сей день держит его в этой воображаемой клетке", — поделился Mr. Vel на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.
Смотрите видео выступления Mr. Vel на Национальном отборе на Евровидение-2026:
Последние новости Нацтбора на Евровидение-2026
Ранее Главред сообщал, что украинская альтернативная рок-группа The Elliens , фронтвумен которой является певица Елена Усенко, представила песню "Crawling Whispers". Номер группы был очень зрелищным - фронтвумен группы показала сильный вокал под потоками воды.
Также певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026. Monokate показала темное очарование и словно мавка завлекла в свои сети красавицу в красном платье. Номер певицы стал окном в сюрреалистический мир прямо на сцене Национального отбора.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
