Сиял на оперной сцене: Mr. Vel ослепил конкурентов выступлением на Нацотборе

Mr. Vel представил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 англоязычный поп-хит.

https://stars.glavred.info/siyal-na-opernoy-scene-mr-vel-oslepil-konkurentov-vystupleniem-na-nacotbore-10738922.html Ссылка скопирована

Mr. Vel на сцене Нацотбора / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

О чем песня Mr. Vel

Как прошло выступление певца в финале Нацотбора

Украинский певец Mr. Vel представил свою песню "Do or Done" — манифест о внутренней борьбе и противостоянии внешнему давлению. Артист выступил в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером семь. Как это было — расскажет Главред.

видео дня

Для заявки на Евровидение Mr. Vel выбрал мощный англоязычный трек "Do or Done" со стильным вокалом и выразительным инструменталом. Как признался певец, главный мотив песни "You do or they do you" ("Либо ты их, либо они тебя") вдохновлен борьбой как с собственными сомнениями, так и с давлением внешних обстоятельств в момент, когда привычная мораль размывается и начинают диктоваться чужие правила.

Номер Mr. Vel на Нацотборе / скрин из видео

Mr. Vel не только поразил идеальным вокалом, заработанным на оперной сцене, но и показал стильный номер в красных тонах с помощью танцоров. Фишкой песни стал момент, когда все прожекторы ярко осветили певца, символизируя его победу.

Mr. Vel ослепил всех на сцене Нацотбора / скрин из видео

"Текст песни пронизан борьбой между его личной волей и внешними силами, навязывающими свои правила, свои конфликты, свои страхи и свой контроль. В то же время Герой осознает историческое бремя прошлых поколений и чувствует, как это бремя с древности и по сей день держит его в этой воображаемой клетке", — поделился Mr. Vel на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.

Смотрите видео выступления Mr. Vel на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости Нацтбора на Евровидение-2026

Ранее Главред сообщал, что украинская альтернативная рок-группа The Elliens , фронтвумен которой является певица Елена Усенко, представила песню "Crawling Whispers". Номер группы был очень зрелищным - фронтвумен группы показала сильный вокал под потоками воды.

Также певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026. Monokate показала темное очарование и словно мавка завлекла в свои сети красавицу в красном платье. Номер певицы стал окном в сюрреалистический мир прямо на сцене Национального отбора.

Вас может заинтересовать:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред