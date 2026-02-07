Нацотбор на Евровидение-2026: Monokate слилась с красавицей в танце на сцене

Солистка группы Go_A вернулась на сцену Национального отбора.

Monokate - Национальный отбор / коллаж: Главред; скрин из видео

Monokate cпела в финали Нацобора

Как прошло выступление артистки

Певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 как сольная исполнительница и выступила третьей. Это ее второй опыт участия в конкурсе после победы в составе группы Go_A. Главред расскажет, была ли успешной новая попытка артистки попасть на Евровидение.

Monokate выбрала для участия в Нацотборе песню "TYT" — украиноязычный трек с фирмовым фольклорным звучанием и танцевальным ритмом. Песня позиционируется как новое прочтение классической народной любовной поэтики о взаимоотношениях пары, где "идет диалог между эмоцией и осознанием, поиск равновесия и силы отпустить то, что нельзя вернуть".

Monokate выступила в финале Нацотбора / скрин из видео

Номер певицы стал окном в сюрреалистический мир прямо на сцене Национального отбора. Monokate показала темное очарование и словно мавка завлекла в свои сети красавицу в красном платье. Необычно звучал и вокал исполнительницы.

Monokate сделала девушку звездой номера / скрин из видео

"Из личного эта история переходит в общее: во время разлуки и глобального ожидания песня призывает определить, в какой точке ты находишься, говорит о присутствии, взаимной поддержке и надежде снова стать ближе к себе и своим людям", — рассказала Monokate на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.

Monokate (Екатерина Павленко) / инфографика: Главред

Смотрите видео выступления Monokate на Национальном отборе на Евровидение-2026:

Ранее Главред сообщал, что первой на сцену финала Национального отбора на Евровидение-2026 вышла певица Valeriya Force, которая ранее строила свою карьеру в США. Она исполнила англоязычный трек с небольшим куплетом на украинском языке, который воспевает силу нации через образ "дочери огня".

Также перед началом финала букмекеры сайта Eurovision World решили предугадать победителя Нацотбора. Конкуренцию Jerry Heil могут составить только два участника Национального отбора. Второе место, по прогнозам букмекеров, заняла группа Leléka с песней "Ridnym".

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

