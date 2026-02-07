Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на Евровидение

Вы узнаете:
Группа The Elliens выступила в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером четыре. Украинская альтернативная рок-группа, фронтвумен которой является певица Елена Усенко, представила песню "Crawling Whispers". О том, как прошел дебют коллектива на сцене Нацотбора, расскажет Главред.
The Elliens представили полностью англоязычную песню с фирменным альтернативным звучанием. Как рассказали участники группы после презентации трека для Национального отбора, "Crawling Whispers" родилась из истории, которая близка каждому человеку: о силе, которая появляется в момент полного отчаяния.
Номер группы был очень зрелищным - фронтвумен группы показала сильный вокал под потоками воды из круглой металлической контрукции. Несмотря на то, что Елена вымокла до нитки, это не помешало показать сильное пение.
"Это песня-феникс, родившаяся из огня в прямом смысле. О темных временах, которые, кажется, не закончатся, и о неожиданной силе, которая появляется, когда уже ничего не остается. Она для всех, кто хоть раз чувствовал, что не выдержит и все же выстоял", — заявляет группа на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.
Смотрите видео выступления The Elliens на Национальном отборе на Евровидение-2026:
Ранее Главред сообщал, что певица Monokate снова появилась на сцене Национального отбора на Евровидение-2026 как сольная исполнительница и выступила третьей. Monokate выбрала для участия в Нацотборе песню "TYT" — украиноязычный трек с фирмовым фольклорным звучанием.
Также первой на сцену финала Национального отбора на Евровидение-2026 вышла певица Valeriya Force, которая ранее строила свою карьеру в США. Артистка появилась на сцене в черном платье с высоким воротником и поразила уверенным вокалом.
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.
