Пение под потоком воды: The Elliens прошли испытание на Нацотборе на Евровидение

The Elliens дебютировали на сцене Национального отбора на Евровидение-2026.

The Elliens - Национальный отбор / скрин из видео

The Elliens представили свою песню в финале Нацотбора

Как выступила группа

Группа The Elliens выступила в финале Национального отбора на Евровидение-2026 под номером четыре. Украинская альтернативная рок-группа, фронтвумен которой является певица Елена Усенко, представила песню "Crawling Whispers". О том, как прошел дебют коллектива на сцене Нацотбора, расскажет Главред.

The Elliens представили полностью англоязычную песню с фирменным альтернативным звучанием. Как рассказали участники группы после презентации трека для Национального отбора, "Crawling Whispers" родилась из истории, которая близка каждому человеку: о силе, которая появляется в момент полного отчаяния.

Выступление The Elliens / скрин из видео

Номер группы был очень зрелищным - фронтвумен группы показала сильный вокал под потоками воды из круглой металлической контрукции. Несмотря на то, что Елена вымокла до нитки, это не помешало показать сильное пение.

Солистка The Elliens спела под потоком воды / скрин из видео

"Это песня-феникс, родившаяся из огня в прямом смысле. О темных временах, которые, кажется, не закончатся, и о неожиданной силе, которая появляется, когда уже ничего не остается. Она для всех, кто хоть раз чувствовал, что не выдержит и все же выстоял", — заявляет группа на YouTube-канале Eurovision Ukraine official.

Смотрите видео выступления The Elliens на Национальном отборе на Евровидение-2026:

