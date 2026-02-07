Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

Molodi впечатлили своим выступлением на Нацотборе-2026.

Molodi - выступление на Нацотборе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Molodi

Группа Molodi спели песню "legends"

Как отреагировали зрители

Сегодня, 7 февраля, проходит украинский Национальный отбор на Евровидение-2026, которое пройдет в Вене.

На сцене уже выступила группа Molodi с песней "legends" под вторым номером, которые буквально покорили зрителей. Особую атмосферу создали световым спецэффекты.

Molodi вложили в текст своей песни идею того, что голоса родных людей никогда не исчезают бесследно.

Molodi / фото: instagram.com, Molodi

Это уже не первая попытка исполнителей попасть на песенный конкурс, в прошлом году они исполняли песню "my sea" о родном городе Мариуполе, который оккупировали россияне. В прошлом году парня заняли второе место на Нацотборе.

Смотрите видео выступления группы Molodi:

Molodi / инфографика: Главред

Кто такие MOLODİ Гурт MOLODİ — український музичний гурт, заснований у 2020 році в Маріуполі. Гурт складається з двох учасників: Кирила Рогового (вокал, гітара) та Івана Степаніщева (барабани). Їхня музика поєднує елементи альтернативного попу та електроніки.

