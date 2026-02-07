Зал не утихал: группа Molodi зажгли на сцене Нацотбора-2026

Вы узнаете:
- Группа Molodi спели песню "legends"
- Как отреагировали зрители
Сегодня, 7 февраля, проходит украинский Национальный отбор на Евровидение-2026, которое пройдет в Вене.
На сцене уже выступила группа Molodi с песней "legends" под вторым номером, которые буквально покорили зрителей. Особую атмосферу создали световым спецэффекты.
Molodi вложили в текст своей песни идею того, что голоса родных людей никогда не исчезают бесследно.
Это уже не первая попытка исполнителей попасть на песенный конкурс, в прошлом году они исполняли песню "my sea" о родном городе Мариуполе, который оккупировали россияне. В прошлом году парня заняли второе место на Нацотборе.
Смотрите видео выступления группы Molodi:
Кто такие MOLODİ
Гурт MOLODİ — український музичний гурт, заснований у 2020 році в Маріуполі. Гурт складається з двох учасників: Кирила Рогового (вокал, гітара) та Івана Степаніщева (барабани). Їхня музика поєднує елементи альтернативного попу та електроніки.
