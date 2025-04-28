MOLODI рассказали, что с ними сделал Нацотбор Евровидения

Молодые исполнители поделились своими планами на будущее и как пережили Нацотбор.

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MOLODİ поделились планами на Евровидение / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Кратко:

Как отнеслись к решению жури артисты

Что они планируют на будущее

Солисты украинской группы MOLODİ рассказали Главреду о том, как они прожили свой опыт Нацотбора Евровидения, а также о том, собираются ли они еще раз попробовать свои силы.

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По словам солистов группы Ивана и Кирилла, это был очень сильный опыт - от полного истощения во время подготовки, через эмоциональное выгорание после выступления, до постепенной эйфории, поняли: выступление действительно откликнулось людям.

"Мы почувствовали, что нашли своих слушателей. Их становится все больше и больше. Мы продолжаем работать и не собираемся останавливаться", - рассказали артисты.

Гурт MOLODI - Іван та Кирило / Фото прес-служби гурту

По словам музыкантов, они согласны с теми оценками, которые получили от жури. "Да, мы, конечно, ожидали более высоких баллов. Но для нас это скорее мотивация, чем разочарование. Мы постоянно работаем над собой, много занимаемся самоанализом. И когда тебя оценивают такие профессионалы - это шанс еще точнее увидеть свои слабые места и проработать их", - добавляют они.

Гурт MOLODI - Іван та Кирило / Фото прес-служби гурту

Солисты группы MOLODİ также добавили, что победа на Нацотборе или даже на Евровидении никогда не была именно мечтой. "Когда мы только начинали путь на отборе, у нас было желание поучаствовать, рассказать свою историю, донести свою музыку. Но постепенно это превратилось в цель. Не мечту, а четкую цель, к которой мы начали идти. Чем ближе был сам Нацотбор, тем сильнее становилось желание победить. Это было искренне, не ради пиара. Мы понимали, зачем это нам - чтобы звучать громче, чтобы нас услышали не только в Украине, но и за ее пределами", - рассказывают они.

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Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также известный музыкант Миша Крупин признался, где служит после добровольной мобилизации. Артист уже прошел базовую военную подготовку и приступил к выполнению боевых задач.

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