Известный музыкант признался, где служит после добровольной мобилизации

Кратко:
- С февраля 2025 года Крупин - военный ВСУ
- В недавнем интервью он рассказал, в каком батальоне служит
Украинский артист Миша Крупин в феврале 2025 года вступил ВСУ - присягу он принял в годовщину начала полномасштабной войны в Украине. В войска он пошел добровольцем, и ждал целых полгода для прохождения базовой военной подготовки.
Сейчас БВП завершена, и артист приступил к выполнению боевых задач. В интервью для Нашего Радио Крупин рассказал, где именно он служит теперь.
Миша Крупин стал частью Сил беспилотных систем ВСУ - задачи музыкант выполняет во составе 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд". Правда, свои обязанности он раскрывать публично не стал.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Раннее Главред рассказывал, как карьера Елены Кравец повлияла на жизнь ее старшей дочери. Мария Кравец поделилась воспоминаниями о своем детстве "ребенка съемочной площадки".
Также украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская призналась, как воспитывает дочерей. Артистка раскрыла свои табу и принципы.
Читайте также:
- "Есть свои приколы": Анатолий Анатолич рассказал о задержке речи 3-летнего сына
- Поддержала траур: реакция Софии Ротару на ракетный обстрел Киева 24 апреля
- "Другая жизнь": что известно о разводе Потапа и Насти Каменских
Кто такой Миша Крупин?
Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред