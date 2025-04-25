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Известный музыкант признался, где служит после добровольной мобилизации

Анна Подгорная
25 апреля 2025, 00:10
221
Миша Крупин получил распределение после полутора месяцев базовой военной подготовки.
Миша Крупин
Миша Крупин новости - где служит артист / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Кратко:

  • С февраля 2025 года Крупин - военный ВСУ
  • В недавнем интервью он рассказал, в каком батальоне служит

Украинский артист Миша Крупин в феврале 2025 года вступил ВСУ - присягу он принял в годовщину начала полномасштабной войны в Украине. В войска он пошел добровольцем, и ждал целых полгода для прохождения базовой военной подготовки.

Сейчас БВП завершена, и артист приступил к выполнению боевых задач. В интервью для Нашего Радио Крупин рассказал, где именно он служит теперь.

видео дня

Миша Крупин стал частью Сил беспилотных систем ВСУ - задачи музыкант выполняет во составе 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд". Правда, свои обязанности он раскрывать публично не стал.

Миша Крупин
Миша Крупин новости - где служит артист / instagram.com/nasheradioua

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Кто такой Миша Крупин?

Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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