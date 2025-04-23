"Было очень сложно": Мария Кравец призналась, как на нее повлияла карьера мамы

Дочь Елены Кравец рассказала про свое детство "ребенка съемочной площадки".

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Маша Кравец новости - дочь Елены Кравец рассказала про детство / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maarriill

Вкратце:

Мария Кравец - старшая дочь Елены Кравец

Девушка поделилась воспоминаниями из детства, проведенного на съемочных площадках

Мария Кравец появилась на свет, когда ее мама, комик, актриса и бывший резидент Студии Квартал-95 Елена Кравец, стремительно набирала популярность. Детство девочки проходило либо на гастролях родителей, либо в разлуке с мамой и папой.

Такой ритм жизни нанес Марии детскую травму. Об этом изданию Гордон сообщила пресс-служба Нового канала.

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"Это было очень сложно, потому что родителей почти никогда не было дома. Туры, съемки, иногда длившиеся по несколько суток. Это действительно травма для меня", - поделилась Кравец-младшая.

Мария Кравец в детстве / instagram.com/lennykravets

Впрочем, остались у Марии и весьма положительные воспоминания - если была возможность, родители брали девочку с собой на гастроли. "Я была ребенком съемочной площадки. Мне приходилось жить на этих площадках: спала в гримерках, дружила со всеми работниками, девушки-стилисты меня одевали, потом переходила к гримерам, меня как-то странно и смешно красили", - рассказывает Мария Кравец.

Кто такая Елена Кравец / инфографика: Главред

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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