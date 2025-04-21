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"Мне не стыдно": Slavia призналась, с кем из украинского шоу-биза готова "сесть за стол"

Анна Подгорная
21 апреля 2025, 23:03
53
Славия раскрыла свою позицию.
Slavia
Slavia новости - Славия высказалась про украинский шоу-бизнес / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavia_official

Кратко:

  • Притула высказала свое видение украинского шоу-бизнеса
  • Артистка также рассказала про важные жизненные уроки

Активное развитие сольной карьеры певицы Slavia (Ярослава Притула) началось в 2021 году - после ее развода с Михаило Дзидзьо Хомой. Свой творческий путь они начинали вместе в группе Друзья, однако со временем у артистки становилось все меньше времени и возможностей работать над прокладыванием собственного пути.

Впрочем, полностью из шоу-бизнеса Притула не исчезала. Сейчас она набирает обороты, и активней рассказывает про свое прошлое и настоящее. К примеру, в недавнем интервью Славе Демину она ответила на каверзный вопрос - с кем из звезд украинского шоу-бизнеса она бы не села за один стол.

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Славия намекнула, что есть артисты, которые не хотели бы видеть ее за этим условным "столом", однако ей ни с кем и нечего делить. Она честна перед собой, поэтому глаза не прячет. "В принципе со всеми сяду и буду смотреть уверенно и открыто в глаза всем, потому что мне ни за что не стыдно. Пусть некоторые опускают глаза свои, а я счастлива, что у меня есть возможность смотреть людям в глаза уверенно и без стыда. Мне не за что стыдиться, я с людьми всегда была доброй и пыталась помогать, насколько это возможно", - говорит певица.

Также она добавила, что были в ее жизни люди, которые "прошлись по ее голове". Но и на них артистка зла не держит, и благодарна им за важные жизненные уроки.

Slavia
Slavia новости - Славия высказалась про украинский шоу-бизнес / Скриншот YouTube

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Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху. Артистку захейтили в Сети за одно слово, произнесенное во время упаковки пасхальной корзинки.

Также Тина Кароль дала поклонникам дерзкие советы, которые она сама хотела бы услышать в прошлом. По мнению певицы, эти жизненные уроки стоит усвоить каждому.

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Кто такая Slavia?

Slavia (настоящее имя - Ярослава Притула) - украинская певица, автор песен. Бывшая солистка группы Друзі, в которой виступала вместе с Михаилом Dzidzio Хомой. Активно развивать сольную карьеру начала в 2021 году - после развода с Дзидзьо.

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