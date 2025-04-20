"Скромность - сестра бедности": Тина Кароль дала 4 дерзких совета

Кароль назвала уроки, которые следует усвоить каждому.

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Тина Кароль сейчас - певица поделилась мудростью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

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Как фанаты восприняли советы звезды

Украинская певица Тина Кароль решила поделиться с поклонниками уроками, которые ей преподала жизнь. Советы, которые она дала бы себе в прошлом, она опубликовала в своем блоге в Instagram.

Артистка записала видео, в котором в общей сложности прозвучало четыре совета: излишне не скромничать, научиться говорить "Нет", доверять себе и брать от жизни все, что кажется вам полезным.

видео дня

"Первое: скромность - это сестра бедности. Вы должны знать себе цену. (Второе) Научиться говорить "Нет". Нас всегда учили говорить "Да", быть вежливыми и так далее. Научиться говорить "Нет" - это золотое слово. (Третье) Доверять свои интуиции. Всегда находятся советы, правила, "так не делали", "так нельзя делать", "такого не бывает" - это любимое мое. Доверяйте своей интуиции. Если к вам пришла какая-то идея, значит вы в состоянии ее реализовать. (Четвертое) Самое главное, когда дают что-то, всегда говорили: "Да откажись, будь скромной", и так далее. Если дают - бери. Если предлагают - соглашайтесь, если вы чувствуете, что это принесло бы вам пользу", - говорит Тина Кароль.

Размышления певицы ее поклонники приняли с большим энтузиазмом. В комментариях отметился даже певец Melovin - написал: "Советы на вес золота".

Тина Кароль сейчас - певица поделилась мудростью / instagram.com/tina_karol

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Кто такая Тина Кароль? Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

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