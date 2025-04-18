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"Иди ты": как Наталью Могилевскую выдворили из студии телеканала

Элина Чигис
18 апреля 2025, 17:52
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Игорь Кондратюк рассказал, как прошел инцидент.
Наталья Могилевская
Наталья Могилевская - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

  • Игорь Кондратюк вспомнил конфликт с Натальей Могилевской
  • Продюсер назвал причину разногласий

Украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как в 2004 году певица Наталья Могилевская ушла со студии проекта "Шанс". Тогда телеканал "Интер" заключил договор о рекламной кампании в пользу Партии регионов, поэтому Могилевская и Кузьма Скрябин должны были публично поддерживать Виктора Януковича.

Как рассказал Кондратюк медиа BLIK, однажды артистка сказала в одном из интервью, что вся команда "Шанса" поддерживает Януковича и после этого случился конфликт.

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"После интервью "5 каналу" она приехала к нам в студию и ей сделали обструкцию. Операторы, звукорежиссеры, и все, начали ее критиковать: "Мы только что посмотрели твое интервью и знаешь – иди ты! Мы не поддерживаем Януковича, почему же ты сказала, что его поддерживает весь проект "Шанс"? "Нужно было сказать, что это лично твой кандидат, а не всего проекта", – поделился Кондратюк.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская активно занимается карьерой / instagram.com, Наталья Могилевская

После этого Наталья расплакалась и ушла, но позже вернулась и извинилась перед всеми.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская много путешествует по Украине / instagram.com, Наталья Могилевская

Также продюсер предположил, что Могилевская так говорила, ведь видела в этом возможность заработать денег.

Наталья Могилевская инфографика
Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

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Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская?

Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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