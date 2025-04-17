Игорь Кондратюк признался, заигрывал ли с ним путинист Соседов на "Х-Факторе"

Вкратце:
- Во время съемок "Х-Фактора" ходили слухи, что открытый гей Соседов приставал к коллегам-мужчинам
- Игорь Кондратюк прокомментировал это
Украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк 7 сезонов (из десяти) был судьей украинского музыкального талант-шоу "Х-Фактор". Пять лет его коллегой был российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов.
Несмотря на то, что Соседов жил и работал в Украине с 2010 по 2015 годы, он поддерживал аннексию Крыма, а после ухода из "Х-Фактора" делал публичные украинофобные заявления. После начала полномасштабной войны полностью поддерживает страну-агрессора и ее кровавую политику.
При этом путинист - открытый гей, что в стране на болотах является незаконным. Во время съемок "Х-Фактора" ходили слухи о том, что Соседов проявлял интерес к мужчинам-коллегам по проекту. Игорь Кондратюк в недавнем интервью для Blik опроверг их. По крайней мере на свой счет.
"Да не смешите! Если нет подтвержденно-документальных данных - а их, конечно же, нет, - то все слухи. А бессмысленные слухи я не обсуждаю", - говорит шоумен.
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Кто такой Игорь Кондратюк?
Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.
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