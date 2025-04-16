После предложения руки и сердца: Билык сделала заявление о личной жизни

Ирина Билык попросила совета по важному вопросу.

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Ирина Билык личная жизнь - певица рассказала, пойдет ли замуж / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Краткое содержание:

Недавно Ирина Билык получила предложение руки и сердца

Теперь певица сомневается, хочет ли она вообще когда-нибудь замуж

7 апреля Ирина Билык дала концерт по случаю своего юбилея, а после выступления получила предложения руки и сердца от своего давнего приятеля. Она была удивлена таким "подарком", но он, похоже, заставил звезду задуматься о своей личной жизни.

Четыре фактических брака, один официальный и предложение руки и сердца натолкнули Билык на мысль о замужестве. Правда, не совсем ту, на которую могли бы рассчитывать влюбленные в нее поклонники.

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Так на своей странице в Facebook Ирина показала свое свежее фото с подписью: "Если я больше не хочу выходить замуж, это плохо или хорошо?". В комментариях подписчики пришли к выводу, что Дива имеет право делать все, что она пожелает, а ее желания или нежелания связаны лишь с этапом жизни, который она проживает сейчас.

Ирина Билык личная жизнь - певица рассказала, пойдет ли замуж / facebook.com/bilyk.iryna

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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