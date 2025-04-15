Жена Позитива проговорилась, кого видит крестным отцом их новорожденной дочери

Юлия Сахневич подтвердила слухи, которые ходят уже несколько месяцев.

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Жена Позитива Завгороднего выбрала крестного отца для дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/positiff, instagram.com/juli_sakhnevych

Вкратце:

В конце апреля дочери Positiff и Юлии Сахневич исполнится 4 месяца

Обсуждая отцовство Завгороднего, Даниэль Салем и Лида Ли завели разговор про крестных

Алексей Positiff Завгородний полностью окунулся в отцовство - в социальных сетях он охотно делится контентом с трехмесячной дочерью Марией, а за кадром с большим энтузиазмом занимается домашними делами. Об этом в программе "Світанок" на М1 рассказал ведущий проекта - шоумен, воин и близкий друг Позитива и его жены Даниэль Салем. В ходе беседы также выяснилось, что Юлия Сахневич, жена Алексея, намерена предложить Салему стать крестным отцом малышки.

Завгородний рассказал, что они уже обсуждали это, но конкретных вопросов пока не ставили, а ведущий добавил что Юлия ранее в интервью заявила, что крестным Маши станет некто "Даня".

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Тогда Лида Ли прямо в эфире позвонила Сахневич, и та подтвердила: Даня - это Даниэль Салем. "Это мой партнер по танцам. Мой товарищ, мой друг, с которым мы очень тесно общаемся всей семьей. ... Видите, как. Взяла и все спалила", - говорит Юлия.

Даниэль Салем качает на руках дочь Позитива и Юлии Сахневич / instagram.com/daniel_jihad_salem

Алексей Завгородний и Юлия Сахневич сообщили, что ждут ребенка, в ноябре 2024 года, а впервые стали родителями уже в конце декабря. Несколько недель они скрывали это событие, чтобы насладиться своим маленьким счастьем наедине.

Позитив и Юлия Сахневич с дочерью Марией / instagram.com/positiff

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Кто такой Позитив? Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".

Кто такой Даниэль Салем? Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов. Служил в составе спецподразделения авиаразведки, сейчас - в разведывательно-диверсионном подразделении "12 друзей Оушена" (позывной "Сойер"). Был ранен и контужен.

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