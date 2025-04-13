"Говорил, что не надо": Виктор Павлик открыто высказался про пластику жены

Артист прокомментировал свое отношение к переменам во внешности Кати Репяховой.

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Виктор Павлик личная жизнь - певец высказался про операции Кати Репяховой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Вкратце:

Катя Павлик сделала несколько пластических операций на лице

Ее звездный муж в целом эту идею не одобряет, но жену поддерживает

Совершенствование внешности для Екатерины Репяховой - важный элемент самореализации наравне с развитием бизнеса, блога и благоустройством семьи. Своими бьюти-экспериментами она весьма довольна, чего не скажешь про ее мужа, украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик.

В интервью для шоу "Ближче до зірок" он прокомментировал преображения возлюбленной. Артист отметил, что в его личных убеждениях вмешательства во внешность недопустимы. Однако он принимает стремления Екатерины становиться лучшей версией себя и ее невероятное упорство. К тому же, зная, что муж не одобряет ее эксперименты, она перестала спрашивать его мнения.

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"Меня же никто не спрашивает в целом. Мое мнение с самого начала, я говорю, что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она конечно, это сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такова ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает", - с улыбкой говорит Виктор Павлик.

Виктор Павлик личная жизнь - певец высказался про операции Кати Репяховой / Скриншот YouTube

Напомним, весной 2023 года Катя Репяхова решилась на первое серьезное хирургическое вмешательство - она изменила форму носа при помощи ринопластики, а также сделала липофилинг подбородка. Жир для этой процедуры хирурги брали из живота жены певца.

Однако липофилинг носит временный характер. Через два года после ринопластики, в марте 2025-го года, Репяхова прошла полноценную коррекцию подбородка с вживлением импланта - ментопластику.

Катя Репяхова в марте 2023 года после ринопластики и липофилинга / instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова в марте 2025 года после ментопалстики / instagram.com/repyahovakate

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