"Говорил, что не надо": Виктор Павлик открыто высказался про пластику жены

Вкратце:
- Катя Павлик сделала несколько пластических операций на лице
- Ее звездный муж в целом эту идею не одобряет, но жену поддерживает
Совершенствование внешности для Екатерины Репяховой - важный элемент самореализации наравне с развитием бизнеса, блога и благоустройством семьи. Своими бьюти-экспериментами она весьма довольна, чего не скажешь про ее мужа, украинский певец и Народный артист Украины Виктор Павлик.
В интервью для шоу "Ближче до зірок" он прокомментировал преображения возлюбленной. Артист отметил, что в его личных убеждениях вмешательства во внешность недопустимы. Однако он принимает стремления Екатерины становиться лучшей версией себя и ее невероятное упорство. К тому же, зная, что муж не одобряет ее эксперименты, она перестала спрашивать его мнения.
"Меня же никто не спрашивает в целом. Мое мнение с самого начала, я говорю, что я не сторонник того, чтобы вмешиваться в тело вообще. Я знаю, что она все равно не послушается меня. Я говорил, что не надо, но она конечно, это сделала. И мама ей не запретит, и я не могу запретить. Такова ее красота. Такая ее натура, что если она решила что-то делать, то она это делает", - с улыбкой говорит Виктор Павлик.
Напомним, весной 2023 года Катя Репяхова решилась на первое серьезное хирургическое вмешательство - она изменила форму носа при помощи ринопластики, а также сделала липофилинг подбородка. Жир для этой процедуры хирурги брали из живота жены певца.
Однако липофилинг носит временный характер. Через два года после ринопластики, в марте 2025-го года, Репяхова прошла полноценную коррекцию подбородка с вживлением импланта - ментопластику.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой. Речь идет про коллегу актера по сериалу "Спіймати Кайдаша" и другим проектам.
Также украинская певица Алина Гросу вызверилась на режиссера, который сказал, что с ней тяжело работать. Конфликт возник после того, как он назвал имя певицы, рассказывая про артистов, которым он отказал бы в сотрудничестве.
Читайте также:
- Анна Кошмал показала дочку: как выглядит малышка
- "Мне очень горько": Ада Роговцева потеряла близкого человека
- "Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление
Кто такой Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред