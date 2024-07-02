"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

Украинская певица Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
На своей странице в соцсетях Наталья обьявила, что ее директор с подругами нашли котенка и хотят отдать его в хорошие руки.
"Друзья, посмотрите, какое чудо!!! Моя директор с подругами нашли котенка под колесом машины. Мы верим в силу Инстаграмм и ищем доброе сердце и теплые руки", - отметила певица.
Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.
А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.
Вас может заинтересовать:
- "Продолжить свои попытки": Наталья Могилевская восхитила своим секретом
- "Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми
- "Случайное фото": Влад Яма засветился вместе с Натальей Могилевской
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред