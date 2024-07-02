"Посмотрите, какое чудо": Наталья Могилевская делает еще одно доброе дело

Наталья Могилевская помогает найти хороших хозяев для бездомного котенка.

https://stars.glavred.info/posmotrite-kakoe-chudo-natalya-mogilevskaya-delaet-eshche-odno-dobroe-delo-10577564.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская хочет помочь котенку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская певица Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

На своей странице в соцсетях Наталья обьявила, что ее директор с подругами нашли котенка и хотят отдать его в хорошие руки.

Котенка нашла директор Могилевской / фото: скрин instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

"Друзья, посмотрите, какое чудо!!! Моя директор с подругами нашли котенка под колесом машины. Мы верим в силу Инстаграмм и ищем доброе сердце и теплые руки", - отметила певица.

видео дня

Наталья Могилевская оставила контакты, у кого можно забрать котенка / фото: скрин instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред