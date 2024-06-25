"Как в фильмах ужасов": Наталья Могилевская ошарашила подарком для младшей дочери

Наталья Могилевская порадовала поклонников видео со своими обеими дочерями.

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Наталья Могилевская поделилась интересным моментом с дочками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Украинская известная певица Наталья Могилевская решила показать видео сразу с обеими приемными дочерями – Мишель и Софией.

На своей странице в соцсетях Могилевская опубликовала видео, как ее младшая дочь София отреагировала на сюрприз. Певица подарила ей цветок под названием мухоловка.

видео дня

"Соня, мама везет тебе подарочек. По крайней мере мне он очень понравился", – сказала Наталья дочери.

На кадрах Могилевская попыталась скормить интересному растению насекомое. Кстати, подписчики отметили, что такой цветок часто показывают в фильмах ужасов.

"Я когда-то смотрела фильм ужасов, с таким растением, только очень большим";

"Он вас съест";

"Нежный кусь?", - написали фанаты звезды.

Наталья Могилевская инфографика / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, недавно Наталья Могилевская порадовала своих поклонников милейшим фото обьятий со своей младшей дочерью. На снимке певица с дочерью крепко обнялись, а маленькая София одета в красивое вышитое платье. Создалось впечатление, что Могилевская светится от счастья.

А также Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу. Также команда певицы сообщила, что на фестивале "Книжкова країна" посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

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