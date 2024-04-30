После удочерения двух девочек: Наталья Могилевская сообщила о своем новом "ребенке"

Наталья Могилевская обьявила о своей новой книге "Мама тебе знайде", в которую она вложила всю душу.

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Наталья Могилевская написала новую книгу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская, которая ранее сообщила о том, что удочерила двух девочек, на фестивале "Книжкова країна" анонсировала выпуск книги "Мама тебе знайду".

Как сообщает издание "ГОРДОН", информацию подтвердила команда певицы.

"Это произведение, переполненное любовью, нежностью и надеждой. Эта сказочная история является результатом совместного творческого труда и вдохновения целой команды", – отметила Могилевская.

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Также команда певицы сообщила, что на фестивале посетители смогли ознакомиться с содержанием книги.

"Посетители фестиваля получили уникальную возможность первыми ознакомиться с содержанием важной и незаурядной книги, автором которой стала талантливая, мудрая и искренняя сердце певица Наталья Могилевская", – написали в пресс-релизе.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, Наталья Могилевская прокомментировала, что чувствует после новости об Оскаре, который вручили документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Певица отметила, что имеет личную гордость за награду.

А также Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети. Примадонна высказала свою поддержку.

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