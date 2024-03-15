"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети.

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Алла Пугачева отреагировала на видео Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала кровавое вторжение России в Украину и уехала жить в Израиль, написала в сети слова поддержки украинцам.

Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram пост о ракетном обстреле Кривого Рога российскими террористами. Алла Пугачева не смогла пройти мимо и написала комментарий.

"Ой, Наташа. Душой с вами. Ужас", – прокомментировала Пугачева. видео дня

Алла Пугачева написала слова поддержки украинцам / фото: скрин instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, 12 марта Могилевская готовилась к концерту в Кривом Рогу, но начался обстрел. Певица сняла видео, которое записала во время воздушной тревоги, и спела вместе с музыкантами в коридоре.

"Ужасные взрывы. Мы не можем начать концерт. Мы в коридоре, – заявила она на камеру. – Кривой Рог, мы с тобой. Наши сочувствия всем пострадавшим".

Затем Могилевская прервала концерт и отправилась к дому, в который попала ракета.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Добавим, Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

А также Стас Намин, который раньше сотрудничал с Пугачевой, навестил ее в Израиле и рассказал, как Примадонна там себя ощущает. По мнению Намина, Примадонне там очень плохо и она хочет вернутся домой, но Галкин не дает.

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