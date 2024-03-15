УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

Элина Чигис
15 марта 2024, 10:00
Алла Пугачева не смогла промолчать о террористическом ударе РФ по Кривому Рогу, о котором рассказала Могилевская в сети.
Алла Пугачева, Наталья Могилевская
Алла Пугачева отреагировала на видео Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Известная российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала кровавое вторжение России в Украину и уехала жить в Израиль, написала в сети слова поддержки украинцам.

Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Instagram пост о ракетном обстреле Кривого Рога российскими террористами. Алла Пугачева не смогла пройти мимо и написала комментарий.

"Ой, Наташа. Душой с вами. Ужас", – прокомментировала Пугачева.

видео дня
Алла Пугачева написала слова поддержки украинцам
Алла Пугачева написала слова поддержки украинцам / фото: скрин instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Напомним, 12 марта Могилевская готовилась к концерту в Кривом Рогу, но начался обстрел. Певица сняла видео, которое записала во время воздушной тревоги, и спела вместе с музыкантами в коридоре.

"Ужасные взрывы. Мы не можем начать концерт. Мы в коридоре, – заявила она на камеру. – Кривой Рог, мы с тобой. Наши сочувствия всем пострадавшим".

Затем Могилевская прервала концерт и отправилась к дому, в который попала ракета.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Добавим, Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

А также Стас Намин, который раньше сотрудничал с Пугачевой, навестил ее в Израиле и рассказал, как Примадонна там себя ощущает. По мнению Намина, Примадонне там очень плохо и она хочет вернутся домой, но Галкин не дает.

Читайте больше о Пугачевой:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Наталья Могилевская Алла Пугачева новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц

12:00 Эксклюзивы
"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:57 Украина
Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:51 Украина
Все главные новости

Популярное

«Откажусь от королевских обязанностей»: Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер 48320

"Откажусь от королевских обязанностей": Кейт Миддлтон приняла решение - инсайдер

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ 6924

Угроза для Украины: Путин после выборов может издать важный указ - полковник ВСУ

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности 6588

Украину накрывает снегопад: в двух областях синоптики предупреждают об опасности

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: Даже я этого не ожидала 6184

Тоня Матвиенко раскрыла фамилию дочери от Мирзояна: "Даже я этого не ожидала"

Последние новости

12:08

Предательница Ани Лорак подалась на российское гражданство

12:00

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицЭксклюзив

11:57

"Залп в 130 ракет": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ

11:51

Обвал линии фронта: у Зеленского назвали два главных условия

11:49

Закопал одной фразой: принц Уильям высказался о Кейт Миддлтон

В России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – ГончарВ России красиво горит: Украина поразила уже треть крупнейших российских НПЗ – Гончар
11:47

"Так позорно "мочат": эксперт объяснил, как пожары на НПЗ бьют по режиму Путина

11:45

Разведенный Тищенко засветился с бывшей женой

11:44

Началось с 14 века: почему у мужчин и женщин пуговицы на одежде с разных сторон

11:37

Бронь от мобилизации: люди каких профессий и смогут ли "откупиться"

Реклама
11:27

Одесса - под ракетным ударом РФ, в городе звучат взрывы: первые подробности

10:52

Китайский гороскоп на 16 марта: Тигру - неуважение, Петуху - много успеха

10:52

Ситуация обострилась, оккупантам перебросили резервы: в ВСУ назвали направление

10:50

Звезда "Людей Икс" рассказала о своей тяжелой болезни и непростой операции

10:50

"Проукраинская позиция": известный ведущий рассказал о предательнице Марченко

10:49

Вырастут моментально: эксперты назвали 5 овощей, которые нужно сажать в марте

10:42

Под Калугой четыре дрона ГУР атаковали НПЗ: вспыхнул мощный пожар - СМИВидео

10:00

"С вами": Пугачева отреагировала на видео Могилевской об обстреле Кривого Рога

09:54

Война в Украине может затянуться на годы: эксперт дал тревожный прогноз

09:48

"Подарок" в виде дополнительного стажа: кто имеет право и как поможет с пенсией

09:42

Медведев опубликовал российскую "формулу мира": в ISW объяснили намерения Кремля

Реклама
09:13

Будущее России: распад или консервация?мнение

08:45

Трем бригадам срочно перебросили резервы: РФ прорывается на востоке – Сырский

08:33

Исход войны будет решен весной и летом: Боррель обратился к США из-за Украины

07:58

Оккупанты прорвались на двух направлениях: в ISW назвали опасные участки фронта

07:41

"У нас есть ядерное оружие": Макрон ответил на угрозы Путина

06:48

Ночью в Украине гремели взрывы: что известно о последствиях атаки дронов

06:33

Масштабы поражают: как в РФ уничтожается нефтепереработкамнение

06:30

Как убрать грязь с бумажных обоев: очень странный, но рабочий способ

05:55

Украину накрыла новая магнитная буря: "врезал" почти 6-балльный шторм

05:49

Как отмыть верх кухонных шкафов: средство, которое отчистит всю пыль и грязь

05:20

Из-за ударов по НПЗ в РФ ввели запрет на вывоз бензина: эксперт о последствиях атак ВСУ

04:45

"2 месяца будем бить по тылам оккупантов": Кузан сказал, что изменит ситуацию на фронте

04:00

Совсем прижало: сын Анастасии Заворотнюк пошел на подработку

03:20

Единственный выход для Украины: эксперт рассказал, как защититься от КАБов

02:45

Невестка-стриптизерша Наташи Королевой неожиданно заступилась за свекровь

02:12

4 знака зодиака, которым следует держаться подальше от золота

01:40

Какую роль отводят США Украине после войны: эксперт назвал три ключевых пунктаВидео

00:29

Одно строгое правило: жена Дауни-младшего раскрыла секрет их идеального брака

14 марта, четверг
23:50

Солист "Тик" показал фанатам свою юную дочь-красавицу

23:37

Откровенно про интим и кризисы: Тышкевич раскрыла подробности брака с Томусяком

Реклама
23:02

Все в огне, есть погибшие и пострадавшие: "шахед" попал в жилой дом в Винницкой областиФото

22:51

Чего больше всего боятся голуби: как избавиться от назойливых птиц

22:46

Дали несколько часов на эвакуацию: повстанцы анонсировали массированную атаку на РФ

22:42

Дерзкий Дэвид Бэкхем показал шикарный пресс в бассейне

22:27

Самовар шипит, перекрывая шторм, Или не верьте россиянаммнение

22:22

Наталка Денисенко экстренно отменила выступления из-за болезни - что случилось

22:19

Неузнаваемый: в сети появилось фото сильно сдавшего Джеки Чана

22:02

"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

21:52

"Мы понесем большие жертвы": Охлобыстин сделал прогноз для россиян

21:18

Сергей Стерненко. Шок и страх в Белгороде, Путин требует переговоровВидеоблоги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять