Алла Пугачева потроллила путиниста Михайлова и прошлась по нему острым словцом

Российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала военное вторжение террористической России в Украину, потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.
Она также назвала "Стасика" нелитературным словом и уверила, что возвращаться в Россию не собирается, как все нормальные люди. Артистка также добавила, что если даже вернется, что скажет ему все, что думает про него.
"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старушка Алла Пугачева. Я бы стала перед тобой на колени, да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, так что давай, шуруй. Зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей Богу, скажу, что думаю. А что, я могу и сейчас! Дурак (неценз. - авт.) ты, Стасик", – сказала артистка и расхохоталась.
У слову, Пугачева на видео намеренно хрипела, потроллив своих рейтеров, которые назвали ее "безголосой".
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Интересно, что на видео Примадонны отреагировал бывший российский олигарх Олег Тиньков.
Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.
Также Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.
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