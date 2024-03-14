"Хочет вернуться": бывший избранник Пугачевой рассказал о ее планах

Евгений Болдин заявил, что Пугачева все же вернется жить в террористическую РФ и ей все простят.

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Болдин рассказал о Пугачевой и наехал на Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Бывший избранник известной певицы Аллы Пугачевой Евгений Болдин уверен, что артистка очень любит Россию, которая начала террористическое вторжение в Украину, и хочет вернутся домой из Израиля.

Болдин заявил для росСМИ, что она покинула РФ из-за своего мужа Максима Галкина, который признан иноагетом в стране-оккупанте.

"Попала под колесо" – в ситуацию, когда "лес рубят – прививки летят". Людям в России стало очень неприятно, что некоторые артисты живут в Америке, а сюда ездят деньги зарабатывать, кое-кто говорит гадости о России. Алла Борисовна никогда не проявила себя так и была бы в России, если бы не Галкин. Все понимают, что только из-за него она так себя ведет. Это касается всех ее скандальных высказываний, в том числе и последних", - сказал Болдин.

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Также Болдин не смолчал и о Кристине Орбакайте, которую любит и уважает.

"Кристина попала под эту ситуацию. Зрители рассудили: мол, ты „американка" — получи, не хотим твоих концертов. Я думаю, что через год-полтора Кристина начнет работать. Она же не уезжала из России навсегда. Это наш человек, патриот. И Алла патриот. Сколько за границей, когда мы ездили, она выдержала, сколько несли гадостей там о нашей стране, она всех злопыхателей отбривала. Она всегда была патриотом. Сейчас ей нужно остановиться и ничего больше не говорит о нашей стране", — поделился экс-избранник Аллы Пугачевой.

Болдин уверен, что со временем публика простит Пугачеву, чего нельзя сказать о некоторых других артистах, которые не поддерживают террористическую политику России.

"Аллу Борисовну простят. Со временем простят. Многих – нет. Галкина, Меладзе не простят. Телевизионных деятелей, которые убежали, тоже", – подытожил Евгений Борисович.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Отметим, недавно Стас Намин, который раньше сотрудничал с Пугачевой, навестил ее в Израиле и рассказал, как Примадонна там себя ощущает. Он заявил, что певице там плохо, ведь нет лучшего места на земле, чем страна-террористка РФ.

А также Алла Пугачева потроллила певца-путиниста Стаса Михайлова, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

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