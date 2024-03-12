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"Должны отобрать": Симоньян угрожает Пугачевой потерей замка

Алена Кюпели
12 марта 2024, 22:55
Симоньян в своей программе обсуждает Аллу Пугачеву и угрожает.
Симоньян снова
Симоньян снова "грызет" Пугачеву за неподдержание войны / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/alla_orfey

Одна из главных пропагандистов российского лживого телевидения Маргарита Самоньян, которая в перерывах между своими пропагандистскими выступлениями, поливает экскрементами остальных людей, решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину.

Как рассказала оккупантка в одной из программ на RuTube, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать. "Или если совсем строго говорить, должны отобрать. Потому что уже на этой неделе совет федерации принял закон, что люди, признанные признанные агентами, не могут больше зарабатывать деньги, то, что они уже заработали, у них может быть отобрано", - грозится Симоньян.

Симоньян пеняет на видео, где Алла Пугачева обращается к российскому певцу Стасу Михайлову. Тогда артистка потроллила певца-путиниста, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро приползут на родину за прощением.

видео дня

В своей программе Симоньян говорит, что Пугачева "гоняет" и сравнивает ее с президентом "недружественной, непартнерской страны" - Джо Байденом. Она иронизирует по поводу ее возраста и пытается выставить ее в дурном неадекватном свете.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Напомним, ранее подруга российской певицы Аллы Пугачевой, которая не поддержала терроризм России в отношении Украины, оказывается болеет с молодости неизлечимым заболеванием - подагрой.

Также Примадонне хватает мудрости и чувства юмора защитить свою семью. Певица высмеяла своих хейтеров в рф, которым не дает покоя ее высказывание про рабов и холопов.

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Алла Пугачева Маргарита Симоньян
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