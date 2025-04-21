"Пробила дно": Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху

Поклонники обратили внимание на важный момент.

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Злата Огневич попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Кратко:

Злата Огневич использовала русское слово

Как отреагировали поклонники

Украинская популярная певица Злата Огневич попала в скандал с русским словом.

Как стало известно из соцсетей певицы, артистка назвала "паску" "куличем", на что обратили внимание фанаты после публикации ее видео о том, что она кладет в пасхальную корзину.

видео дня

Внимательные пользователи соцсети отметили, что "кулич" говорят только в стране-оккупанте РФ, поэтому написали множество негативных комментариев под видео.

"После слова "кулич" можно не смотреть";

"Кулич" – это в России, в Украине – "паска";

"Кулич? Вы сейчас серьезно?!";

"Злата, если хотите наполнить корзину традициями – попробуйте в следующем году не класть туда "кулич";

"Кулич! Злата пробила дно", - высказались поклонники.

Злата Огневич показала свою пасхальную корзину / фото: скрин tiktok.com, Злата Огневич

Злата не выдержала такую волну негатива и решила ответить обидчикам под одним из комментариев.

"При всей моей воспитанности, скажу, что это глупый комментарий от вас и всех подобных", - написала Огневич.

Позже певица показала видео, как она побывала в церкви, но и под ним ей начали писать осуждающие комментарии.

Злата Огневич в церкви / фото: скрин tiktok.com, Злата Огневич

Злата Огневич / инфографика: Главред

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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