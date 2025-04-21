"Пробила дно": Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху

Кратко:
- Злата Огневич использовала русское слово
- Как отреагировали поклонники
Украинская популярная певица Злата Огневич попала в скандал с русским словом.
Как стало известно из соцсетей певицы, артистка назвала "паску" "куличем", на что обратили внимание фанаты после публикации ее видео о том, что она кладет в пасхальную корзину.
Внимательные пользователи соцсети отметили, что "кулич" говорят только в стране-оккупанте РФ, поэтому написали множество негативных комментариев под видео.
"После слова "кулич" можно не смотреть";
"Кулич" – это в России, в Украине – "паска";
"Кулич? Вы сейчас серьезно?!";
"Злата, если хотите наполнить корзину традициями – попробуйте в следующем году не класть туда "кулич";
"Кулич! Злата пробила дно", - высказались поклонники.
@zlata_ognevich Кошик, наповнений любов’ю, традиціями та світлом. ?? #ZlataOgnevich#Великодень#великоднійкошик#великоднійдекор#пасха#традиції#українці#україна♬ оригінальний звук - ZLATA OGNEVICH
Злата не выдержала такую волну негатива и решила ответить обидчикам под одним из комментариев.
"При всей моей воспитанности, скажу, что это глупый комментарий от вас и всех подобных", - написала Огневич.
Позже певица показала видео, как она побывала в церкви, но и под ним ей начали писать осуждающие комментарии.
@zlata_ognevich Христос Воскрес! Нехай світло Великодня наповнить серце миром, любов’ю та надією. ?️? #ZlataOgnevich#Великодень#Пасха#христосвоскрес♬ оригінальний звук - ZLATA OGNEVICH
Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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