"Продукт на рынке": Злата Огневич высказалась о Тине Кароль

Злата Огневич рассказала, как относится к Тине Кароль.

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Злата Огневич - конкуренция с Тиной Кароль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич, Тина Кароль

Вы узнаете:

Злата Огневич рассказала о конкуренции в украинском шоу-бизнесе

Певица не исключает сотрудничество с Тиной Кароль

Украинская популярная певица Злата Огневич прокомментировала, как она реагирует, когда ее сравнивают с певицей Тиной Кароль.

В комментарии для "Люкс ФМ" певица отметила, что все украинские артисты конкурируют между собой и всегда нужно быть в тонусе.

"Надо всегда на себя смотреть, как на продукт на рынке. На рынке ведь очень много групп музыкальных молодых, легендарных, начинающих артистов, как девушек, так и парней, как уже топовых артисток или тех артисток, которые только начинают свой путь и очень хотят подняться вверх... Поэтому я себя расцениваю, как продукт на рынке. А если смотреть шире, то надо себя расценивать в рамках мирового сообщества, а не только в рамках украинского рынка. Если бы я вышла на сцену с международными исполнителями, достойно ли бы я представляла Украину?" - поделилась Злата.

Также певица поделилась, что в будущем, возможно, будет сотрудничество и с Тиной Кароль.

Злата Огневич / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Златы Огневич:

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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