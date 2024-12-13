"Продукт на рынке": Злата Огневич высказалась о Тине Кароль

Вы узнаете:
- Злата Огневич рассказала о конкуренции в украинском шоу-бизнесе
- Певица не исключает сотрудничество с Тиной Кароль
Украинская популярная певица Злата Огневич прокомментировала, как она реагирует, когда ее сравнивают с певицей Тиной Кароль.
В комментарии для "Люкс ФМ" певица отметила, что все украинские артисты конкурируют между собой и всегда нужно быть в тонусе.
"Надо всегда на себя смотреть, как на продукт на рынке. На рынке ведь очень много групп музыкальных молодых, легендарных, начинающих артистов, как девушек, так и парней, как уже топовых артисток или тех артисток, которые только начинают свой путь и очень хотят подняться вверх... Поэтому я себя расцениваю, как продукт на рынке. А если смотреть шире, то надо себя расценивать в рамках мирового сообщества, а не только в рамках украинского рынка. Если бы я вышла на сцену с международными исполнителями, достойно ли бы я представляла Украину?" - поделилась Злата.
Также певица поделилась, что в будущем, возможно, будет сотрудничество и с Тиной Кароль.
Смотрите видео интервью Златы Огневич:
Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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