Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Кристина Трохимчук
7 февраля 2026, 11:31
Павел Зибров назвал причину игнорирования концерта памяти Степана Гиги.
Степан Гига, Павел Зибров
Павел Зибров не появится на концерте памяти Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Степан Гига, instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • В Киеве состоится концерт памяти Степана Гиги
  • Почему Павел Зибров не участвует в событии

Народный артист Украины Павел Зибров откровенно рассказал, почему не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги. Певец признался в комментарии BLIK, что не собирается даже присутствовать на событии.

По словам Зиброва, он не выйдет на сцену Дворца спорта из-за того, что семья Степана Гиги не предложила ему такой возможности. Артист отметил, что родственники Гиги сделали акцент события на молодых и популярных артистах, не предложив выступить "старой гвардии" украинского шоу-бизнеса.

Павел Зибров
Павел Зибров - отношения со Степаном Гигой / Скриншот YouTube

"Посмотрел афишу, там в основном молодежь. Интересно, как они споют эти песни. Потому что Гига все же классик, попсовик-классик. Меня там нет. Как и Бобула, Павлика, Дворского, Яремчуков, Билозир, Поповича, "старой гвардии", так сказать", — поделился Павел.

Также Зибров отметил, что многие переоценивают близость его дружбы с умершим артистом. Они были знакомы много лет как коллеги, но никогда не общались близко.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5–7 раз, где-то мы пересекались в жизни", — сообщил артист.

Степан Гига - новости
Степан Гига - концерт памяти / фото: instagram.com, Степан Гига

Также Павел отметил, что не собирается посещать концерт памяти Гиги даже как зритель. Ранее певца сильно захейтили за то, что он не приехал на похороны Степана. Вспомнив свой горький опыт, артист решил воздержаться от появления на мероприятии.

"Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-нибудь. Не надо нарываться", — заявил Зибров.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинский филолог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко, которого подозревали в выезде из Украины, неожиданно появился и не опроверг, что сейчас находится за границей. Он пожаловался, что за время отсутствия на публике набрал вес.

Также дизайнерка Эльвира Гасанова, которая бесплатно предоставляет наряды для Елены Зеленской, раскрыла секреты луков первой леди. Команда всегда учитывает индивидуальные особенности фигуры жены президента и понимает, с какими модными решениями необходимо быть аккуратнее.

О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Павел Зибров новости шоу бизнеса Степан Гига
