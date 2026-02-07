Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

Павел Зибров назвал причину игнорирования концерта памяти Степана Гиги.

Павел Зибров не появится на концерте памяти Степана Гиги / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Степан Гига, instagram.com, Павел Зибров

В Киеве состоится концерт памяти Степана Гиги

Почему Павел Зибров не участвует в событии

Народный артист Украины Павел Зибров откровенно рассказал, почему не будет выступать на концерте памяти Степана Гиги. Певец признался в комментарии BLIK, что не собирается даже присутствовать на событии.

По словам Зиброва, он не выйдет на сцену Дворца спорта из-за того, что семья Степана Гиги не предложила ему такой возможности. Артист отметил, что родственники Гиги сделали акцент события на молодых и популярных артистах, не предложив выступить "старой гвардии" украинского шоу-бизнеса.

Павел Зибров - отношения со Степаном Гигой / Скриншот YouTube

"Посмотрел афишу, там в основном молодежь. Интересно, как они споют эти песни. Потому что Гига все же классик, попсовик-классик. Меня там нет. Как и Бобула, Павлика, Дворского, Яремчуков, Билозир, Поповича, "старой гвардии", так сказать", — поделился Павел.

Также Зибров отметил, что многие переоценивают близость его дружбы с умершим артистом. Они были знакомы много лет как коллеги, но никогда не общались близко.

"Там хайпа столько было со мной, с Бобулом, что мы его друзья. Почему-то на западе Украины решили, что мы друзья. А мы просто коллеги. Я Гигу видел 5–7 раз, где-то мы пересекались в жизни", — сообщил артист.

Степан Гига - концерт памяти / фото: instagram.com, Степан Гига

Также Павел отметил, что не собирается посещать концерт памяти Гиги даже как зритель. Ранее певца сильно захейтили за то, что он не приехал на похороны Степана. Вспомнив свой горький опыт, артист решил воздержаться от появления на мероприятии.

"Я не могу сам прийти. Там кто-то, возможно, будет бросать яйца. Или снова будет говорить что-нибудь. Не надо нарываться", — заявил Зибров.

Павел Зибров / инфографика: Главред

О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

